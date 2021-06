Lorena Wiebes zegeviert in SPAR Flanders Diamond Tour

Lorena Wiebes heeft de SPAR Flanders Diamond Tour op haar naam geschreven. De 22-jarige renster van Team DSM kwam in Nijlen na een wedstrijd van 136,6 kilometer als eerste over de finish. Zij klopte in de sprint de Italiaanse Chiara Consonni (Valcar – Travel & Service) en de Nederlandse Amber van der Hulst (Parkhotel Valkenburg).

Wiebes volgt op de erelijst zichzelf op. Ook bij de laatste editie twee jaar geleden wist zij (toen nog in het shirt van Parkhotel) te winnen. Voor Wiebes is de zege in Nijlen al haar zevende overwinning dit seizoen.