Eerste UCI-zege voor Daniek Hengeveld in proloog Belgrade GP

Daniek Hengeveld heeft in de Belgrade GP haar eerste overwinning als UCI-renster geboekt. De renster van Grant Thornton-Krush Bikes-Tunap Sports won de proloog van de Belgrade GP, een tweedaagse rittenkoers in Servië.

De proloog in Belgrado, de hoofdstad van Servië, was een vier kilometer lang heen-en-weertje op de naar Nikola Tesla vernoemde boulevard. Hengeveld werkte de proloog af in 5m08s, goed voor een gemiddelde snelheid van 46,8 kilometer per uur. Ze bleef daarmee Agnieszka Skalniak (vorig jaar nog renster van CCC-Liv) ruim zes seconden voor.

Nathalie Eklund maakt het feestje voor de Nederlandse continentale formatie nog iets groter. De regerend Zweeds kampioene op de weg werd namelijk derde in de opener van de 2.2-koers.

Voor Grant Thornton-Krush Bikes-Tunap Sports is het de eerste UCI-zege sinds de ploeg in 2019 de stap naar het continentale niveau maakte. Ook voor Hengeveld is het haar eerste succes bij de elite-rensters. Eerder dit seizoen liet de eerstejaars zich al positief opmerken in de Healthy Ageing Tour en de Scheldeprijs.

Na de proloog volgt vandaag nog een etappe in de Grote Prijs van Belgrado. Het betreft een criterium over ruim negentig kilometer.