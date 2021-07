Prijzengeld Tour de Wallonie naar slachtoffers overstromingen: meer dan 70.000 euro

De deelnemers van de Tour de Wallonie hebben besloten om het volledige prijzengeld van deze week te schenken aan de slachtoffers van de recente overstromingen. Dat is besloten in overleg met de rennersvakbond CPA.

In totaal gaat het om een prijzenpot van 71.050 euro die gedoneerd wordt aan het Belgische Rode Kruis, dat slachtoffers in Wallonië de komende periode helpt bij het herstellen van alle schade. Eerder liet de organisatie al weten het prijzengeld uit de tweede etappe te doneren. “En Bingoal, sponsor van twee teams hier aanwezig, schenkt per gereden aanvalskilometer van hun renners, een bedrag”, vertelde organisator Christophe Brandt.

De Ronde van Wallonië, die zaterdag ten einde komt, was door de watersnoodramp genoodzaakt om enkele aanpassingen te doen in het parcours. Zo werd de tweede rit geschrapt en vervangen door een etappe op het circuit van Zolder.