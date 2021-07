Christophe Brandt over ‘criteriumrit’ op Circuit Zolder: “Met aangepaste reglementen”

Het was een helse week voor Christophe Brandt, organisator van de Ronde van Wallonië. Al relativeert de man zelf. “De mensen die getroffen zijn door de wateroverlast, dat zijn de slachtoffers. Zij verdienen alle steun. Ik heb gewoon geprobeerd onze wedstrijd te laten doorgaan, wat ook nodig was voor onze stabiliteit.”

Zes dagen geleden werd de provincie Luik zwaar getroffen door hevig noodweer en overstromingen. En dat heeft ook Christophe Brandt, teammanager van Bingoal-Pauwels Sauces-WB en deze week organisator van de Tour de Wallonie, geweten. “Ik woon in Olne, een dorpje tussen Verviers en Chaudfontaine”, vertelt Brandt. “De zwaarst getroffen regio. Persoonlijk bleef ik gespaard, maar ik zie wel de miserie iets verderop bij vrienden en kennissen.”

Dat de ramp ook gevolgen zou hebben voor de Ronde van Wallonië, was voor Brandt snel duidelijk. “Maar de eerste twee dagen kon ik weinig doen. Er waren belangrijker dingen in het leven dan koers. Pas bij aanvang van het weekend zijn we delen van het parcours beginnen checken. En tot mijn verbazing viel het allemaal redelijk mee.”

‘Drie van de vijf etappes op de helling’

Maar zondagavond en maandagochtend, notabene anderhalve dag voor de start van de rittenkoers, kreeg Brandt plots signalen dat een en ander niet goed ging. “De wegen waren dan wel berijdbaar, maar ik had er in eerste instantie eigenlijk iets te weinig bij stilgestaan dat mensen hun hele hebben en houden op straat zouden zetten. Huizen worden nu leeggemaakt om proper gemaakt te worden. Dat zorgt voor zo’n chaos in de straten, dat het peloton daar niet meer voorbij kan.”

En zo werd maandag een dag met bijzonder veel stress voor Brandt. “Ineens kwamen drie van de vijf ritten op de helling te staan, omdat bepaalde passages niet meer haalbaar waren. Gemeentes en steden hebben ook andere prioriteiten, politiemanschappen worden ingezet voor andere doeleinden, enzovoort. Uiteindelijk is het ons gelukt om zowel de eerste als de derde etappe, mits een aantal aanpassingen, te kunnen laten doorgaan. Alleen de tweede rit, met start in Verviers en aankomst in Herve, bleek onmogelijk.”

Circuit Zolder

Uiteindelijk is ook daar een oplossing voor gekomen. “Met dank aan Marc Wauters die de wielerwedstrijden in Zolder coördineert. Ik heb niet lang getwijfeld om op zijn voorstel in te gaan. 120 kilometer, verdeeld over 30 ronden. Dat is niet alledaags, maar voor het peloton is dit beter dan een dag op hun hotelkamer te slijten. De meesten komen terug uit een rustperiode. Zij willen koersritme opdoen. Dan is dit de beste oplossing”, zegt Brandt.

Na overleg met de UCI werden een aantal dingetjes in het reglement aangepast. Zo zal een renner met materiaalpech één of twee rondjes kunnen overslaan en opnieuw aansluiten in het peloton. Weliswaar na goedkeuring van de jury. Er worden twee ‘materiaalposten’ voorzien. En er zullen geen volgwagens toegelaten zijn. “Op een rondje van vier kilometer gaat dat niet. Maar via de oortjes staan de ploegleiders wel in verbinding met hun renners. Wie gelost is, krijgt de verloren tijd wel aangesmeerd in het klassement, voor alle duidelijkheid.”

En op het circuit in de gemeente Heusden-Zolder mag vandaag (woensdag) ook publiek aanwezig zijn, als zij tenminste de geldende coronaregels in acht nemen.

Signaal geven

Tot slot komt Brandt nog een keer terug op alle ellende in Luik en omgeving. “Kijk, er zullen er ongetwijfeld een andere mening op nahouden, en dat mag. Maar ik krijg soms de vraag of het niet beter was in de gegeven omstandigheden alles af te gelasten. Maar worden we daar dan beter van?”, vraagt hij zich af.

“We hebben ervoor gekozen om dit door te laten gaan. En via onze wedstrijd kunnen we ook een signaal geven. Zo is het de bedoeling om het prijzengeld van de tweede etappe te doneren aan het Rode Kruis. We hebben ook een minuut stilte gehouden. Bingoal, sponsor van twee teams hier aanwezig, schenkt per gereden aanvalskilometer van hun renners, een bedrag. Kleine dingetjes, maar op die manier dragen we ons steentje bij.”