Tour 2022: Prijs voor de Superstrijdlust gaat naar Wout van Aert

Wout van Aert is verkozen tot meest strijdlustige renner van de Tour de France 2022. De Belg maakte de voorbije drie weken indruk als sprinter, tijdrijder, afmaker en luitenant in de bergen.

Met Van Aert, Simon Geschke, Alexis Gougeard, Louis Meintjes, Neilson Powless, Thibaut Pinot, Nils Politt, Quin Simmons en Fred Wright maakten tien renners aanspraak op de prijs. De uitslag komt tot stand op basis van een jurybeslissing, waarbij het publiek ook een stem heeft. Tourvolgers konden hun stem uitbrengen via Twitter.

Van Aert is dus als winnaar uit de bus gekomen. De renner van Jumbo-Visma maakte deze Tour grote indruk. De alleskunner heeft al twee ritzeges op zak, mag zondag in Parijs de groene puntentrui ophalen, droeg meerdere dagen de gele trui en was ontzettend vaak in de aanval. Van Aert was bovendien ook een sleutelfiguur voor zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard, die morgen zonder ongelukken zal worden gekroond tot Tourwinnaar.