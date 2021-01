Presentatie Vuelta-parcours, elf WorldTeams in Tour des Alpes Maritimes

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de Vuelta a España en de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Presentatie parcours Vuelta a España

Op donderdag 11 februari wordt het parcours van de 76e Vuelta a España onthuld. De presentatie is vanaf 12.00 uur rechtstreeks te zien via het Spaanse Teledeporte. De ronde begint op zaterdag 14 augustus in Burgos, ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de Kathedraal van Burgos. Volgens Radio Televisión Pública Asturiana wordt dit jaar een aankomst bergop bij de bergmeren van Lagos de Covadonga opgenomen in de route. In 2018 werd voor het laatst op de Covadonga gefinisht. Thibaut Pinot bleek na een zeer mistige finale de sterkste klimmer.

Elf WorldTeams in Tour des Alpes Maritimes

De Tour des Alpes Maritimes et du Var (2.1) heeft dit seizoen liefst elf WorldTeams aan de start. De organisatie rekent op de komst van Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Dan Martin, Michael Woods, Pavel Sivakov, Dylan van Baarle en Tom Pidcock. “Het wordt zonder twijfel het mooiste startveld ooit voor deze wedstrijd. Het is jammer dat het publiek de koers via de televisie moet volgen”, zei technisch directeur Frédéric Maistre in het Franse Nice-Matin. Vorig jaar zette Nairo Quintana de driedaagse etappekoers achter zijn naam.

De Tour des Alpes Maritimes et du Var staat voor 19-21 februari op de kalender.

Deelnemende ploegen Tour des Alpes Maritimes 2021

AG2R Citroën

Astana

Cofidis

EF Education-Nippo

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Israel Start-Up Nation

Qhubeka ASSOS

Team DSM

Trek-Segafredo

UAE Emirates

Alpecin-Fenix

Arkéa Samsic

B&B Hotels

Bingoal-Wallonie Bruxelles

Delko

Total Direct Energie

Swiss Racing Academy

Xelliss-Roubaix Lille Métropole

St Michel-Auber93