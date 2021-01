‘Vuelta a España keert terug naar Lagos de Covadonga’

De Vuelta a España kent dit jaar weer een bergetappe met aankomst bij de iconische bergmeren van Lagos de Covadonga, zo meldt Radio Televisión Pública Asturiana. De Vuelta finishte al 22 keer op de 1.134 meter hoge Lagos de Covadonga.

In 1983 had Marino Lejaretta de eer om er als eerste winnaar zijn handen in de lucht te steken. Sindsdien is de weg naar de Meren van Covadonga getemd door onder meer Pedro Delgado, Luis Herrera, Laurent Jalabert, Pavel Tonkov en Nairo Quintana.

De laatste keer dat de Vuelta finishte op de Covadonga was in 2018. Thibaut Pinot bleek na een zeer mistige finale de sterkste klimmer, voor Miguel Ángel López en de latere eindwinnaar Simon Yates. Steven Kruijswijk eindigde die dag als vijfde op 32 seconden van de Fransman van Groupama-FDJ.

Volgens het lokale radiostation krijgen de renners nog een tweede aankomst bergop voorgeschoteld in de regio Asturië. Het zou gaan om de Alto de Gamoniteiro, een loodzware beklimming van bijna zestien kilometer aan ruim 9%. Plan-B is de verschrikkelijk steile slotklim van Cuitu Negru, met percentages van ver boven de 20%.