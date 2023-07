Powless klaar voor jacht op bergpunten: “Grote kans voor vluchters”

Video

In de vijfde etappe van de Tour de France is het weer klimmen geblazen, met onder meer de Col du Soudet (buitencategorie) en de Col de Marie Blanque (eerste categorie). Voor Neilson Powless is het een uitgelezen dag om weer de nodige punten te sprokkelen voor het bergklassement.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De Amerikaan van EF Education-EasyPost keek dinsdag, voor de start van de vierde etappe, al vooruit naar de eerste rit door de Pyreneeën. Powless wist in de eerste etappes al achttien bergpunten te verzamelen, maar vandaag liggen er – op weg naar Laruns – 32 bergpunten voor het oprapen.

“De eerste dagen door het Baskenland waren geweldig. De Baskische fans zorgden voor enorm veel energie. Het is geweldig om de bergtrui te dragen. Het is echt een kinderdroom die uitkomt. Ik hoop dat ik de trui kan vasthouden. Het plan? Gewoon nog meer bergpunten pakken.”

Powless smeet de eerste dagen al met zijn krachten, maar voelt zich nog altijd goed. “Ik herstel momenteel nog altijd goed en de benen voelen nog wel vrij goed aan, maar we zitten nog maar in de eerste week. De kans is groot dat de vluchters vandaag voorop blijven. De bergpunten zijn belangrijk, maar dat maakt het ook wel lastig om dan ook nog voor de ritzege te gaan”, schetst de bollenman.



Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 5 van Pau naar Laruns – De Pyreneeën in!