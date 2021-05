Pöstlberger wist dat hij kon winnen: “Had deze aanval gepland”

Lukas Pöstlberger is de verrassende nieuwe klassementsleider in het Critérium du Dauphiné. De Oostenrijker won de tweede etappe naar Saugues na een indrukwekkende solo vanuit de vroege vlucht en nam de gele trui over van Brent Van Moer. “Ik had deze aanval al een paar weken geleden gepland”, lacht de winnaar in het flashinterview.

“Ik keek naar de eerste twee etappes in het routeboek, en zag ook het deelnemersveld zonder echt veel sprinters. Daarom wist ik dat dit een goede kans was om te overleven. En ik wist dat ik het kon”, zegt hij vol zelfvertrouwen. “Gisteren probeerde ik al om mee te springen, maar toen zat een ploeggenoot mee.”

Afzien in de finale

“Misschien was het twee weken geleden dat ik erover nadacht. Toen wist ik dat ik wilde proberen om hier een etappe te winnen”, aldus Pöstlberger, die het in de finale met twee klimmetjes niet makkelijk had. “Het was heel zwaar, maar ik kon een goed tempo houden en herstelde wat in de afdaling. Maar op de slotklim zat ik echt à bloc, dat was afzien. De laatste kilometers deden heel veel pijn.”

Het is voor de coureur van BORA-hansgrohe zijn tweede grote overwinning, nadat hij in 2017 de openingsrit van de Giro d’Italia won. “Dit betekent heel veel voor mij. Toen ik won in de Giro was ik een nobody. Niemand kende mij, ik was jong. Om nu hier te winnen zoals ik het gepland had, dat is een heel grote prestatie voor mij”, geeft hij aan. Als kers op de taart kreeg Pöstlberger ook nog de gele trui om de schouders. “Dat had ik dan weer niet verwacht, maar het is heel mooi om in de leiderstrui te starten morgen”, glundert hij.