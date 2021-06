Portugees Ruben Guerreiro langer bij EF Education-Nippo

Ruben Guerreiro zal ook in 2022 uitkomen voor EF Education-Nippo. De 26-jarige Portugees heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis, al maakt de Amerikaanse formatie zoals gewoonlijk de precieze duur van het contract niet bekend.

Rasaanvaller Guerreiro tekende in 2019 een contract bij de ploeg van manager Jonathan Vaughters en wist in korte tijd uit te groeien tot een van de steunpilaren van EF Education-Nippo. Vorig jaar was hij een van de smaakmakers in de Giro d’Italia door een verregende bergetappe te winnen naar Roccaraso en de blauwe bergtrui te veroveren.

Dit jaar was hij al achtste in de Tour of the Alps, maar moest hij na een valpartij opgeven in de Ronde van Italië. “De ploeg voelt als een familie en ik voel me er ook erg thuis. Ik probeer erg betrokken te zijn en verder is het een perfecte ploeg om nog verder te groeien. Ik hoop dit jaar nog een grote ronde te rijden, zeker na mijn opgave in de voorbije Giro”, aldus Guerreiro.

Vaughters is maar wat blij dat de Portugees heeft bijgetekend. “Hij kan goed bergop, staat zijn mannetje op zware parcoursen en kan omgaan met moeilijke omstandigheden. Als Ruben in een klein groepje naar de streep rijdt, weet hij wat hij moet doen om te winnen. Hij is iemand die op instinct koerst”, is de Amerikaanse ex-prof lovend. Eerder besloot ook Alberto Bettiol zijn contract te verlengen.