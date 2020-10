Portugees Pinto (W52-FC Porto) voorlopig geschorst door UCI

De UCI heeft Edgar Pinto voorlopig geschorst. De reden van de schorsing van de 35-jarige Portugees van W52-FC Porto is het gebruik van verboden methodes en/of verboden middelen.

Waarvan Pinto exact verdacht wordt, is niet bekend. De ervaren coureur van de Portugese continentale ploeg kwam dit seizoen nog maar zes dagen in actie. Dit voorjaar reed hij de Volta ao Algarve (34ste in het eindklassement) en eind augustus haalde hij de finish niet op het Portugese wegkampioenschap.

Op de lijst van de UCI met voorlopig geschorste renners staat ook Pinto’s voormalige ploeggenoot Raúl Alarcón. De 34-jarige Spanjaard werd vorig jaar vanwege dezelfde reden gestraft door de UCI. In het voorjaar van 2019 werden bij Alarcón al abnormale waardes in zijn biologische paspoort gemeld.