Politieprobleem voor Nederlandse koersen in 2023 lijkt van de baan: “Noodkreet gehoord”

Het politieprobleem dat er aan leek te komen voor de Nederlandse wielerkoersen in 2023, lijkt van de baan. Dat heeft minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een debat in de Tweede Kamer aangegeven. “De politie denkt dat zij de gaten die leken te vallen, naar verwachting, heeft kunnen dichten”, aldus de minister. Volgens haar ging het om een viertal koersen waar annulering dreigde door een besluit bij de politie.

Meerdere Tweede Kamerleden hadden naar aanleiding van de noodkreet van de KNWU een vraag gesteld aan de minister van VWS. Daar gaf zij donderdag antwoord op. “Ieder jaar vindt er overleg plaats tussen politie en de KNWU over de agenda. Daar leken gaten te vallen dit jaar. In de uitwerking van de afspraken waren enkele onverwachte dingen, waarover overleg gevoerd moest worden. Maar de politie heeft de verwachting uitgesproken dat het gerealiseerd kan worden”, vertelde Helder.

De minister van Sport staat in nauw contact met haar collega’s van Infrastructuur en Waterstaat, en van Justitie en Veiligheid. “Laten we ervan uitgaan dat de wieleragenda gewoon doorgang kan vinden, zoals besproken is”, stelt Helder. “Als blijkt dat de wieleragenda niet gevolgd kan worden, dan informeer ik de Kamer. Uiteraard kijk ik dan wat we eraan kunnen doen. Maar naar verwachting kan alles doorgaan.”

Daarnaast besprak de minister de mogelijkheid om gecertificeerde vrijwilligers in te zetten tijdens wielerkoersen op de weg. “Dit jaar gaat er nog een praktijktest uitgevoerd worden om te kijken of er taken zijn die door burgermotards verantwoord kunnen worden uitgevoerd. Dat is nog niet geregeld, maar er wordt wel aan gewerkt.”

“De politie en de KNWU zijn actief bij dat traject betrokken. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, maar het is niet mogelijk voor een burgermotard of verkeersregelaar om zomaar de rol van een politieagent over te nemen”, geeft ze aan. “Ze kijken wel wat mogelijk is. Die pilot wordt vormgegeven en dan moeten we de eerste resultaten afwachten. Tot die tijd is het van belang dat er afspraken gemaakt worden wat wel of niet mogelijk is.”

Reactie van de KNWU

Wielerunie KNWU heeft op sociale media gereageerd op het debat: “De minister heeft onze noodkreet over de verminderde inzet van politiemotards bij wielerwedstrijden gehoord. Natuurlijk zijn we blij dat de Kamer onze noodkreet heeft gehoord, maar we maken ons nog wel zorgen over de lange termijn en hebben onder andere een voorstel gedaan voor een pilot met motorbegeleidingsteams (MBT’s).”

“Half april gaan we daarover in overleg met NOC*NSF en de ministeries van Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport”, staat in de verklaring van de bond.