Pogacar ziet “heel sterk” UAE: “Bewezen dat we de wedstrijd kunnen controleren”

UAE Emirates reed vrijwel de volledige negende etappe van de Tour de France op kop om de vlucht te controleren. Kopman Tadej Pogacar sloeg het tevreden gade. “Het team is heel, heel sterk”, zei de geletruidrager na afloop tegen Eurosport/GCN.

“Ze hebben laten zien dat ze alleen maar sterker worden. Vandaag, en de laatste dagen in het algemeen, zijn het bewijs dat we de wedstrijd kunnen controleren, zelfs met zeven renners”, doelde Pogacar op het ontbreken van Vegard Stake Laengen, die zaterdag niet van start kon gaan in de achtste etappe na een positieve coronatest. “Het wordt heel zwaar, vooral voor Mikkel Bjerg, maar hij is heel goed. De rest ook, dus ik ben heel trots en blij.”

Vandaag worden de renners allemaal getest op corona, dus de mogelijkheid bestaat dat Pogacar nog meer ploegmaten verliest. “Gelukkig testen we in het team allemaal negatief, ook al is Laengen naar huis gegaan. We hebben allemaal een afzonderlijke kamer, we passen overal op, op de hygiëne en dergelijke. Ik hoop dat er niet veel positieve gevallen zullen zijn. Vingers gekruist dat het hele peloton bij elkaar blijft.