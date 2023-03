Pogacar ziet Gaudu dichterbij sluipen: “Maakte een foutje bij de tussensprint”

De leiderstrui van Tadej Pogacar kwam in de vijfde etappe van Parijs-Nice niet in gevaar, maar hij zag David Gaudu wel wat dichterbij sluipen door het spel der bonificaties. De Fransman nadert nu tot op zes seconden. “Ik maakte een foutje”, vertelde Pogacar in het flashinterview na afloop.

Pogacar, die woensdag de macht greep, genoot wel van zijn eerste dag in het geel. “Het was eindelijk zonnig en er was geen stress. Het was een mooie dag”, aldus de tweevoudig Tourwinnaar, die vervolgens vooruitblikte op de komende dagen. De in Monaco woonachtige coureur zei het parcours van de slotrit – met start en finish in Nice – goed te kennen. “Dat is zowat mijn trainingsronde als ik thuis ben. Het is een heel mooie etappe, maar de wegen van de komende twee dagen ken ik niet. Het parcours was te laat gepubliceerd om nog een verkenning te doen.”

Vrijdag, als er een heuvelrit op het programma staat, verwacht Pogacar veel nervositeit. “Het is een klassieke rit. Er kan kan van alles gebeuren, er zijn daar veel verrassingen mogelijk. De zevende etappe is beter te voorspellen”, doelt hij op de koninginnenrit naar de Col de la Couillole. “Het is gewoon je inspanning goed indelen richting de top. Maar ik hou het meest van de slotrit. Die wordt heel interessant.”

Pogacar heeft deze Parijs-Nice al de nodige bonificatieseconden gesprokkeld, maar vandaag verloor hij door een tussensprint juist wat terrein op David Gaudu, zijn naaste concurrent. Die laatste kreeg een lead-out van Arnaud Démare en pakte de volle buit, zes seconden. Pogacar moest genoegen nemen met twee tellen. “Er kwam wat spanning richting de klim. We zagen dat veel renners er voor wilden gaan. Het waren gratis seconden, maar ik maakte een foutje. Ik wilde er rechts voorbij (voorbij Démare, red.), maar er was geen ruimte. Slechts twee seconden dus vandaag, helaas.”

