Olav Kooij klopt Mads Pedersen en Tim Merlier in vijfde etappe Parijs-Nice

De vijfde etappe van Parijs-Nice is gewonnen door Olav Kooij. De Nederlander was de snelste in de massasprint. Mads Pedersen werd tweede, Tim Merlier derde.

De sprinters waren zeker niet kansloos voor de overwinning in de vijfde etappe van Parijs-Nice, maar ook voor de aanvallers waren er mogelijkheden. Het begin van de etappe was namelijk behoorlijk lastig en ook in de voorfinale lagen nog enkele beklimmingen te wachten. De Côte d’Aleyrac (4,5 km aan 4,3%) was op goed dertig kilometer van de streep het laatste obstakel.

Gregaard voor de bergpunten

Twee renners kozen vroeg in de rit het hazenpad: Sandy Dujardin en Jonas Gregaard, de bergtruidrager. Laatstgenoemde kwam als eerste boven op alle gecategoriseerde hellingen in de openingsfase – de Côte de Coise, Côte de l’Aubépin en Côte de Trèves – en breidde zo zijn voorsprong in het bergklassement flink uit. Daarna vond de Deen van Uno-X het wel mooi geweest. Hij liet zich weer uitzakken naar het peloton, waardoor Dujardin er alleen voor kwam te staan.

De Fransman van TotalEnergies had met nog 155 kilometer te gaan een voorsprong van vijfeneenhalve minuut. Langzaam maar zeker werd daar van geknabbeld, totdat er op negentig kilometer van de streep niets meer van over was. Het peloton was compleet. Lotto Dstny, Soudal Quick-Step, Alpecin-Deceuninck en Trek-Segafredo leidden de meute vervolgens naar de laatste beklimmingen van de dag.

Op de eerste van die twee hellingen, de Col du Devès, waren geen bergpunten, maar wel sprintpunten én bonificatieseconden te verdienen. Na een lead-out van Arnaud Démare wist David Gaudu de volle buit te pakken. De Fransman verzekerde zich zo van zes seconden, terwijl Pogacar genoegen moest nemen met slechts twee tellen: hij wist niet meer voorbij Démare te komen. Gaudu naderde Pogacar daardoor tot op zes seconden in het virtuele klassement.

Op naar een massasprint

De Côte d’Aleyrac telde gewoon weer mee voor het bergklassement. Hier was het Gregaard die als eerste doorkwam en nog maar eens wat punten pakte. In het peloton lag het tempo door Trek-Segafredo relatief hoog, maar een grote schifting had dit niet tot gevolg. Met een bijna compleet peloton ging het richting de finishplaats Saint-Paul-Trois-Châteaux.

In die laatste kilometer was er nog een uitval van Connor Swift, maar uiteindelijk ging het toch tussen de sprinters. Mads Pedersen ging aan met Olav Kooij in zijn wiel. Die laatste wist eruit te komen en naar de zege te sprinten. Pedersen moest genoegen nemen met plaats twee, Tim Merlier werd derde.

