woensdag 20 maart 2024 om 11:57

Pogacar verwacht zware etappe in Catalonië: “Moeilijk om te controleren”

Met één beklimming van eerste categorie en twee van de buitencategorie, is de derde etappe van de Ronde van Catalonië een rit met bijna 4.000 hoogtemeters. Een ideale etappe voor Tadej Pogacar, maar de Sloveen was voor de start op zijn hoede.

In gesprek met Cycling Pro Net keek de nieuwe leider vooruit op een bijzonder zware bergrit, met onderweg de Port de Toses (11 km aan 6%), Port de Cantó (25 km aan 4%) en de slotklim naar skigebied Port Ainé (18,5 km aan 6,8%). “We zijn hier om te winnen. We hebben ontzettend hard gewerkt om hier top te zijn en gisteren wisten we dit te belonen met ritwinst.”

“Vandaag is wel een totaal andere dag. Veel renners zullen voor de aanval kiezen. Het is dan ook moeilijker om te controleren”, verwacht de grote man van UAE Emirates. “We zullen ons best doen om samen te blijven, om daarna zo fris mogelijk te beginnen aan de slotklim.”

Beter dan ooit

Dat Pogacar bijzonder goed op dreef is, bleek dinsdag wel weer in de eerste bergetappe naar Vallter 2000. De Sloveen reed er zijn concurrenten voor de eindzege bergop op een hoop. “Als ik kijk naar mijn wattages, dan zijn ze erg goed. Het gevoel op de fiets is een stuk beter in vergelijking met de voorgaande jaren”, concludeert de tweevoudig Tourwinnaar.