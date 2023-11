dinsdag 14 november 2023 om 11:09

Pogacar uitgeroepen tot Sloveens wielrenner van het jaar, ook onderscheidingen voor Roglic en Mohoric

Tadej Pogacar is voor de vierde keer op rij Sloveens wielrenner van het jaar geworden. De renner van UAE Emirates kreeg de prijs uitgereikt op tijdens een gala in Ljubljana. Ook Primož Roglič en Matej Mohorič ontvingen ook een onderscheiding voor hun bijzondere prestaties. Eugenia Bujak kreeg de prijs voor beste Sloveense wielrenster van het jaar.

Pogacar kende weer een uitstekend seizoen, ondanks een zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. In de Tour de France moest hij weliswaar zijn meerdere erkennen in Jonas Vingegaard, maar de 25-jarige renner won met de Ronde van Vlaanderen en Ronde van Lombardije wel twee van de vijf wielermonumenten en was ook de beste in andere prestigieuze wedstrijden als Parijs-Nice, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In totaal boekte hij zeventien overwinningen.

“Dit jaar was een Tour met pieken en dalen”, zei Pogacar op het gala tegen Siol.net. “De laatste week was best lastig voor mij, maar de tweede plaats geeft me weer motivatie. Ik hoop dat volgend jaar wat voorspoediger zal verlopen.” Over zijn zege in de Ronde van Vlaanderen zei hij het volgende: “Vlaanderen is een van de mooiste eendagskoersen. Dat ik daar heb kunnen winnen, is iets ongelooflijks. In België is wielrennen erg populair.”

Roglic en Mohoric

Voor Roglic en Mohoric waren er dus ook onderscheidingen. Roglic werd geëerd vanwege onder meer zijn zege in de Giro d’Italia. Ook schreef de renner van Jumbo-Visma, die volgend jaar voor BORA-hansgrohe zal rijden, de Tirreno-Adriatico, Ronde van Catalonië, Vuelta a Burgos en Giro dell’Emilia op zijn naam. In de Vuelta a España eindigde hij achter ploeggenoten Sepp Kuss en Jonas Vingegaard als derde. “Ik waardeer deze momenten, ze zijn niet onbeperkt”, aldus Roglic. “Ik heb dit seizoen veel plezier gehad.”

Ook Mohoric kreeg een prijs voor zijn bijzondere prestaties. Daarbij werd vooral gedoeld op zijn zege op het WK gravel en zijn ritzege in de Tour de France. Op het gala stond men ook nog stil bij het emotionele interview dat Mohoric gaf na zijn overwinning in de Ronde van Frankrijk. “Mijn hart gaat nog steeds sneller kloppen als ik de video bekijk”, zei de renner van Bahrain Victorious. “Ik vind het geweldig dat de toespraak zoveel mensen heeft geïnspireerd. Om iets goeds voor zichzelf te doen, om hoge doelen te stellen, om dromen na te jagen.”