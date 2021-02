Pogacar, tweede op Jebel Jais: “Ik was meer bezig met mijn concurrenten”

Tadej Pogačar wist vandaag zonder problemen zijn leiderstrui te verdedigen in de UAE Tour. De Sloveen van UAE Emirates kwam in de bergetappe naar Jebel Jais als tweede over de streep, achter Jonas Vingegaard. “Ik was meer bezig met mijn concurrenten voor het klassement”, zo vertelde Pogačar na afloop.

Op de lange maar niet al te lastige Jebel Jais wist Pogačar zonder problemen het tempo van INEOS Grenadiers te volgen. In de finale keken de favorieten vooral naar elkaar en daar wist Jonas Vingegaard optimaal van te profiteren. “Het was een geweldige prestatie van Jonas”, is leider Pogačar lovend over de ritwinnaar.

“Ik ben blij dat ik vandaag de leiding heb weten te behouden”, gaat de Sloveen verder in het flashinterview. “We hadden op de slotklim te maken met een stevige tegenwind en dus was het lastig om alle aanvallen te pareren. Ik was meer bezig met mijn concurrenten voor de eindzege, dan met de etappezege.”

Pogačar moet nu nog twee vlakke etappes overleven en dan zal hij worden uitgeroepen tot eindwinnaar van de UAE Tour. “Ik focus me echter eerst op de komende dagen. We krijgen geen bergen meer voorgeschoteld, maar ik heb de UAE Tour nog altijd niet gewonnen.”