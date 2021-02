Jonas Vingegaard bezorgt Jumbo-Visma ritzege op Jebel Jais, Pogacar blijft leider

Jonas Vingegaard heeft de bergetappe in de UAE Tour naar Jebel Jais gewonnen. De Deense klimmer van Jumbo-Visma was na een etappe van 170 kilometer als eerste boven op de twintig kilometer lange slotklim in de Verenigde Arabische Emiraten. In de slotkilometer sprong hij op en over vroege vluchter Alexey Lutsenko. Tadej Pogačar werd tweede en behield daardoor de leiderstrui.

Frank aanstichter grote vlucht

Mathias Frank was de eerste vluchter van de dag. De Zwitser van AG2R Citroën kreeg even bijval van Giacomo Nizzolo, maar de sprinter liet zich niet lang daarna weer terugzakken. Na zestig kilometer kreeg Frank liefst acht renners achter zich aan: Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), Thomas De Gendt, Roger Kluge (beiden Lotto Soudal), Larry Warbasse (AG2R Citroën), Alex Dowsett, Omer Goldstein (beiden Israel Start-Up Nation), Kevin Colleoni (BikeExchange) en Lasse Norman Hansen (Qhubeka ASSOS) wisten het gat van ongeveer een minuut te overbruggen.

Niet UAE Emirates maar INEOS Grenadiers kreeg vervolgens de opdracht om de kopgroep te controleren. Ook Deceuninck-Quick-Step stak een handje toe. De voorsprong van de negen koplopers werd zo niet groter dan drie minuten. Vanuit de kopgroep wist Thomas De Gendt de tweede tussensprint van de dag te winnen. Vroeg in de rit won Frank de eerste tussensprint, waarna David Dekker de tweede plek opeiste en zo zijn puntentrui verstevigde.

Lutsenko houdt lang stand

Dankzij inspanningen van Filippo Ganna was het verschil tussen de kopgroep en het peloton aan de voet van Jebel Jais (21,1 km aan 5,4%) nog maar twee minuten. De Gendt, Lutsenko, Frank en Goldstein bleven vooraan het langst over, waarvan de kampioen van Kazachstan over de beste benen beschikte. In het peloton drukte UAE Emirates even het tempo, maar dat liet INEOS Grenadiers niet gebeuren.

De ploeg van Adam Yates hield het tempo hoog, maar omdat Jebel Jais een echte ‘loper’ is bleef de favorietengroep behoorlijk groot. Op tien kilometer van de meet was het verschil tussen Lutsenko en het peloton ruim een minuut. INEOS-helper Brandon Rivera was niet in staat om het gat snel dicht te rijden, waardoor Lutsenko mocht blijven hopen op de ritzege. Een speldenprik van Ben Zwiehoff (BORA-hansgrohe) werd gecounterd door Daniel Felipe Martínez.

Vingegaard kiest het juiste moment

De Colombiaan trok de overgebleven elitegroep vervolgens op een lint, waarna Vincenzo Nibali hoopte te profiteren van een stil moment. Harm Vanhoucke zag zijn kans om met de ervaren Italiaan mee te springen, maar hij kon het gat niet meteen dichten. Een tegenaanval van een groepje met onder meer Wout Poels werd gecounterd door João Almeida, die alle achtervolgers op Lutsenko terugbracht.

Het viel vervolgens wel compleet stil in de favorietengroep, waardoor Jonas Vingegaard voor de aanval koos. De kleine klimmer van Jumbo-Visma had onder de boog van de laatste kilometer nog een achterstand van tien seconden op Lutsenko, maar liep snel in op de Kazach. Op 300 meter van de streep sloot Vingegaard aan bij Lutsenko, waarna de jonge Deen in de sprint wist te winnen.

Pogačar verstevigt leiderspositie

Lutsenko viel compleet stil en werd in de laatste meters nog gepasseerd door de klassementsrenners. Tadej Pogačar won de sprint om de tweede plaats van Adam Yates, waardoor de Sloveen zijn leidende positie verstevigde. Met Wout Poels en Ben Hermans eindigden nog een Nederlander en een Belg in de top-10 van de daguitslag.