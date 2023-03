Tadej Pogacar pakt tweede ritzege in Parijs-Nice: “Eerste echt zware dag van het jaar”

Tadej Pogacar heeft zijn tweede etappezege binnen in Parijs-Nice. De Sloveen was zaterdag te sterk voor David Gaudu en Jonas Vingegaard op de Col de la Couillole, maar moest wel tot het uiterste gaan om te kunnen zegevieren. “Het was mijn eerste echt zware dag van het jaar”, zei Pogacar in het flashinterview na afloop.

“Het ging vanaf de start vol gas”, legt de kopman van UAE Emirates uit. “INEOS Grenadiers deed een flinke inspanning in het midden van de rit. Toen we aan de voet van de slotklim kwamen, was iedereen al een beetje dood. Vandaag was een van de zwaarste gevechten tot de streep.”

Met nog een kleine zes kilometer te gaan, trok Pogacar flink door, nadat zijn concurrent Jonas Vingegaard de eerste prik had uitgedeeld. “Het was een beetje vroeg, maar ik wilde niet teveel renners vooraan hebben. Daardoor werd het wat minder hollen en stilstaan. Maar uiteindelijk verliep het perfect, precies zoals ik het me had voorgesteld.”

Parijs-Nice eindigt zondag met een klassieke rit van en naar Nice. Pogacar verdedigt een voorsprong van twaalf seconden ten opzichte van David Gaudu. “Morgen is het weer een heel zware dag, ik denk de zwaarste van heel Parijs-Nice. Maar de beklimmingen zijn beter voor mij denk ik. We gaan de trui zo goed mogelijk proberen te verdedigen.”

