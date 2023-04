Pogacar pakt enkele Strava-KOM’s in loodzware en razendsnelle Ronde van Vlaanderen

Tadej Pogacar knalde de Oude Kwaremont en Paterberg zondag (meerdere keren) ontzettend hard op, daarover bestaat geen twijfel. Maar hoe snel reed de Sloveen precies? Dat is terug te vinden in zijn Strava-file. Ook enkele andere renners deelden data over een loodzware en razendsnelle Ronde van Vlaanderen.

Pogacar deelde op Strava geen vermogensdata en hartslaggegevens, maar zijn tijden op de verschillende hellingen zijn wel bekend. De tweede beklimming van de Oude Kwaremont springt er daarbij uit, en dan met name het eerste deel van de helling. De Sloveen, die hier een uitgeleide kreeg van Mikkel Bjerg en vervolgens een eerste grote aanval plaatste, legde in twee minuten en twee seconden 1,1 kilometer (aan een stijgingspercentage van 5,5% gemiddeld) af.

Daarmee pakte Pogacar twaalf seconden op Wout van Aert (die in tegenstelling tot Mathieu van der Poel zijn Strava-file ook openbaar heeft gemaakt) en veroverde hij de KOM. Op het segment ‘Oude Kwaremont + Paterberg’ deed hij dat laatste overigens ook.

Over de hele Oude Kwaremont (vanaf het kasseiengedeelte) gezien, is Pogacar niet de snelste allertijden. Asgreen deed in de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar één seconde beter dan de UAE Emirates-kopman dit jaar. Hier moet echter wel vermeld worden dat Asgreen destijds een andere renner probeerde te volgen die zijn fietscomputer eerder in de koers was kwijtgeraakt: Tadej Pogacar. Mogelijk reed laatstgenoemde in 2022 dus nog harder omhoog dan nu.

Snelste Ronde van Vlaanderen ooit

Niet alleen op de beklimmingen, maar ook de rest van de dag ging het snoeihard. Pogacar startte zijn rit pas kort na het officiële vertrek, maar volgens de tijdswaarneming van de organisatie legde hij de 273,4 kilometer af in 6u12m07s. Dat leverde een gemiddelde van 44,09 km/u per uur op, het hoogste ooit gemeten in de Ronde van Vlaanderen.

Toch had het gemiddelde nog een tikje hoger kunnen uitkomen want op de Kortekeer werd zo traag gereden dat sommige renners voet aan de grond moesten zetten. Op het langzaamste punt reden ze amper 3,7 km/u blijkt uit Strava-gegevens van Nils Eekhoff, die met zijn Team DSM-ploeggenoten schouder aan schouder op kop van het peloton de smalle beklimming op reed.

Zelfde uitslag, veel hogere vermogens

Het gemiddelde vermogen lijkt daar niet veel door gezakt te zijn, als we naar de gegevens van Mathias Norsgaard kijken. De Deen van Movistar vertelt op Twitter dat hij gemiddeld veertig watt meer trapte dan een jaar geleden. Een betere eindklassering leverde dat niet op voor de hardrijder, want net als een jaar geleden kwam hij als 57ste aan in Oudenaarde. “Het is zeker de zwaarste koers die ik ooit heb gereden”, schreef hij erbij.

De Ronde 22: 57th

De Ronde 23: 57th

But this year 40w more average. For sure the hardest race I did #TourofFlanders — Mathias Norsgaard (@MathiasNorsgaar) April 3, 2023