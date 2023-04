Opmerkelijke tactiek Team DSM op Kortekeer was niet gepland

Bijna stapvoets reden ze de Kortekeer naar boven om vlak voor de top te versnellen. De opmerkelijke tactiek van Team DSM maakte de tongen los. Na afloop verklaarde de ploeg dat de actie niet gepland was.

De Ronde van Vlaanderen 2023 gaat de boeken in als de snelste editie ooit. De gemiddelde snelheid had nog een tikje hoger kunnen uitkomen want op de Kortekeer werd zo traag gereden dat sommige renners voet aan de grond moesten zetten. Op het langzaamste punt reden ze amper 3,7 km/u blijkt uit Strava-gegevens van Nils Eekhoff, die met zijn Team DSM-ploeggenoten schouder aan schouder op kop van het peloton de smalle beklimming op reed.

Eenmaal op de kop verrasten ze de concurrentie door te demarreren en daarmee het peloton op een lang lint te trekken. “Het draaide allemaal om positioneren. Na de top van de Kortekeer volgden brede wegen richting de Eikenberg. Wij wilden vooraan positie innemen en die verdedigen in plaats van grote inspanningen doen om vooraan te komen”, legde ploegleider Phil West na afloop uit aan WielerFlits.

Geen vooropgezet plan

“Het was geen vooropgezet plan om zo zacht mogelijk naar boven te rijden. Iedereen verwachtte dat de Grote Drie er snel vandoor zouden gaan. Het was aan ons en de andere teams om dat met goede tactiek niet zomaar te laten gebeuren. Dit was daar onderdeel van. Voor ons was het verstandig om de eerste heuvels conservatief naar boven te rijden om meerdere renners langer vooraan te houden. De jongens hebben daarop geanticipeerd.”

Beste renner in de uitslag werd John Degenkolb met een negentiende plek, daarmee haalde hij zijn persoonlijke ambitie om in de top-20 te eindigen. Vanuit de ploegleiding was het doel van de dag niet uitgedrukt in een bepaalde positie. Dit klassiekervoorjaar hecht Team DSM meer waarde aan een bepaalde manier van koersen, waarbij teamwork en op bepaalde punten goed gegroepeerd vooraan koersen meer van belang zijn dan een specifieke uitslag.

Kritiek

Overigens werd hun tactiek op de Kortekeer niet door iedereen geapprecieerd. “Chapeau, Team DSM”, tweette Mathieu van der Poel, de nummer twee van Vlaanderens Mooiste, zondagavond sarcastisch na het zien van de beelden. De tweet kon rekenen op een like van winnaar Tadej Pogacar.

Ook Van der Poels ploeggenoot Jonas Rickaert, die de koers op televisie volgde, liet zich op Twitter kritisch uit. “Waar zit die ploeg van de Kortekeer?”, vroeg hij zich met enig leedvermaak af.