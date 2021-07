Pogacar overtuigt ook naar Tignes: “Was even bang voor mijn gele trui”

Tadej Pogačar heeft richting Tignes opnieuw uitgepakt. De geletruidrager versnelde in de finale van de bergetappe en breidde daardoor zijn voorsprong in het algemeen klassement verder uit. “Ik ben blij dat deze rit achter de rug is en dat het morgen rustdag is”, vertelt hij na afloop.

“Het weer was heel slecht”, aldus de Sloveense kopman van UAE Emirates. Maar net als zaterdag pakte Pogačar tijd. “Gisteren was het ook al slecht, maar vandaag was het nog slechter. Het was koud en het regende de hele dag: veel gasten hebben vandaag afgezien.”

‘Vooral bezorgd om de hevige concurrentie’

“Natuurlijk maak ik me zorgen om het weer de komende dagen, maar ik ben vooral bezorgd om de etappes zelf en om de hevige concurrentie. Door die factoren zie ik meer af dan door het weer”, zegt Pogačar, die 32 seconden pakte op Richard Carapaz, Jonas Vingegaard, Enric Mas en Rigoberto Urán.

Maar de nieuwe nummer twee in het klassement is ritwinnaar Ben O’Connor, op ruim twee minuten van de gele trui. “Hij was heel sterk vandaag. Het was een mooie en welverdiende zege. Ik was wel even bang voor mijn gele trui, maar uiteindelijk versnelde ik om zeker te zijn van mijn leiding”, geeft Pogačar aan. “Het was uiteindelijk geen probleem en ik heb in de finale echt genoten.”