Pogacar onthult programma: “Via Ardennen en Dauphiné naar Tour” maandag 23 december 2019 om 16:29

Dat Tadej Pogačar volgend seizoen voor het eerst zijn opwachting zal maken in de Tour de France is geen geheim meer. Ook wisten we al dat hij zijn tweede profjaar gaat beginnen in de Ronde van Valencia. Nu heeft hij in gesprek met Ciclo21 meer losgelaten over de wedstrijden die hij komend jaar zal betwisten.

Na zijn openingskoers zal de jonge Sloveen naar de Verenigde Arabische Emiraten trekken om deel te nemen aan de UAE Tour, een belangrijke wedstrijd voor zijn ploeg UAE Emirates. “Hierin wil ik heel goed zijn”, stelt Pogačar. “In de rest van de races start ik niet met de intentie om te winnen, maar ik wil wel met de besten meedoen.”

“Ik zal meedoen aan de Ardennenklassiekers, de Ronde van het Baskenland, Milaan-San Remo en Parijs-Nice. Om me voor te bereiden op mijn eerste Tour de France zal ik veel op hoogte zitten, maar ik zal ook het Critérium du Dauphiné rijden.”

Hij geeft verder in het interview aan dat zich voor La Grande Boucle nog niet tot de favorieten rekent. “Het wordt mijn eerste Tour en ik weet dat het een veel moeilijkere wedstrijd is dan de Vuelta. Het plan is om ervaring op te doen. Als het goed gaat en ik ben op het niveau van de Vuelta van afgelopen jaar zou dat geweldig zijn, maar het is echt mijn bedoeling om er te gaan leren.” Het Sloveense toptalent sluit deelname aan de komende Vuelta overigens uit.

Pogačar heeft er een geweldig eerste profseizoen opzitten. Hij begon met rit- en eindwinst in de Volta ao Algarve, dit speelde hij nog eens klaar in de Ronde van Californië. De regerend Sloveense kampioen tijdrijden trok daarna naar de Vuelta, waar hij drie ritten won en derde werd in het eindklassement.

Voorlopig programma Tadej Pogačar in 2020

Volta a la Comunitat Valenciana (5-9 februari)

UAE Tour (23-29 februari)

Parijs-Nice (8-15 maart)

Milaan-San Remo (21 maart)

Ronde van het Baskenland (6 – 11 april)

Amstel Gold Race (19 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Bastenaken-Luik (26 april)

Critérium du Dauphiné (31 mei-7 juni)

Tour de France (27 juni-19 juli)

Olympische Spelen – wegwedstrijd (25 juli)