Pogacar na nieuwe ritzege in de Pyreneeën: “De Tour is nu voor 50 procent binnen”

Tadej Pogačar liet vandaag nog maar eens zien wie de baas is in de Tour de France. De Sloveense geletruidrager wist een dag na zijn zege op de Col du Portet ook te winnen in Luz Ardiden. De eindzege kan hem nu bijna niet meer ontgaan. “Dit is echt ongelofelijk. Ik ben echt heel erg blij met deze zege.”

De renner van UAE Emirates liet op de slotklim naar Luz Ardiden zijn ploeggenoot Rafal Majka het tempo bepalen en had in de laatste kilometer aan twee versnellingen genoeg om zijn laatste tegenstrevers, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz, uit het wiel te rijden. “Ik voelde me vandaag goed, maar het was wel een superzware dag”, vertelde Pogačar na afloop in het flashinterview.

“Op de Tourmalet werd al een strak tempo gereden. Ik moest gewoon alles vergeten en de focus behouden. Op de slotklim heb ik echt alles gegeven. Ik kon echt niet harder.” In het algemeen klassement hoeft Pogačar niemand meer te vrezen. Vingegaard, de voorlopige nummer in de stand, volgt op bijna zes minuten van de Sloveen.

Toch vroeg de interviewer zich af of we nog een apotheose kunnen verwachten in de tijdrit op de voorlaatste dag. “Of ik bang moet zijn voor Vingegaard? Waarom zou ik bang moeten zijn? De Tour is nu voor vijftig procent binnen. In een tijdrit kun je inderdaad zes minuten verliezen, maar daar ga ik niet vanuit”, reageerde de gele trui met een glimlach.