Pogačar na eindzege in UAE Tour: “Een van onze beste prestaties”

Tadej Pogačar was vanzelfsprekend erg blij met zijn eindzege in de UAE Tour. Terwijl zijn grootste concurrent Adam Yates in de slotetappe lelijk tegen de grond ging, bleef de 22-jarige Sloveen uit de problemen en kon hij de rode trui veilig over de streep brengen.

“Dit is echt geweldig. Dit was mijn eerste doel van het seizoen en bovendien een thuiswedstrijd voor de ploeg, dus het was echt belangrijk en ik ben superblij”, reageerde Pogačar na afloop van de zevende etappe. Hij bedankte ook zijn ploeggenoten voor hun hulp in de vaak nerveuze ritten. “Mijn ploeg en teamgenoten hebben het heel goed gedaan en we hebben met elkaar de eindzege binnengehaald. Dit is een van onze beste prestaties. Ik kom zonder twijfel terug naar de Arabische Emiraten”, aldus de Sloveen.

Al op de openingsdag deed Pogačar goede zaken. Terwijl de etappe naar Al Mirfa op papier een sprintersrit leek, mondde die uit in een waaierspektakel. De Sloveen handhaafde zich van voren, terwijl mannen als Sepp Kuss, Wout Poels en Iván Sosa, onlangs nog winnaar van de Tour de La Provence, al kansloos waren voor de eindzege. Een dag later veroverde Pogačar de leiding in de tijdrit. In de twee bergetappes hield hij vervolgens stand; op Jebel Hafeet won hij de rit, op Jebel Jais werd hij tweede achter Jonas Vingegaard. Daarmee was de strijd beslist.