Caleb Ewan wint slotetappe UAE Tour, Pogacar eindwinnaar

Caleb Ewan heeft de slotetappe van de UAE Tour achter zijn naam gezet. In Abu Dhabi was de Australiër de snelste in de massasprint. Tadej Pogačar kwam in het peloton over de streep en verzekerde zich van de eindoverwinning.

De UAE Tour eindigde waar zes dagen geleden ook werd begonnen, namelijk in Abu Dhabi. Het peloton koerste over 147 vlakke kilometers van het prijswinnende winkelcentrum Yas Mall, op steenworp afstand van het Yas Marina Formule 1-circuit, naar Abu Dhabi-stad. Daar werd een nieuwe kans voor de sprinters verwacht. Tadej Pogačar ging voor de vijfde dag op rij in het rood van start, ondanks dat de zesde rit nog een staartje kreeg voor de Sloveen.

Vroeg in de wedstrijd ontstond een kopgroep met drie man; het Astana-duo Samuele Battistella en Matteo Sobrero sloeg de handen ineen met Alexys Brunel van Groupama-FDJ. Met Battistella als beste renner op meer dan veertien minuten achterstand, was deze vroege vlucht echter niet gevaarlijk. Ze kregen maximaal drie minuten. Bij de eerste tussensprint pakte David Dekker het laatste puntje en zo verstevigde hij zijn koppositie in het puntenklassement.

Waaiers! Almeida mist de boot

Het tempo in het peloton lag hoog, waardoor de voorsprong van de kopgroep al spoedig stukje bij beetje terugliep. Op 65 kilometer van de streep nam de nervositeit in het peloton plots toe en trok met name INEOS Grenadiers het op de kant. De grote groep brak in waaiers uiteen, waarbij Tadej Pogačar en Adam Yates, eerste en tweede in het klassement, aan de goede kant van de scheuring zaten. Nummer drie João Almeida miste de boot en moest achtervolgen.

Door de waaiervorming werden de drie vluchters al op zestig kilometer van de finish ingerekend. De eerste groep met Pogačar, Yates en ook sprinters als Sam Bennett, Caleb Ewan en Fernando Gaviria reed een gaatje van meer dan twintig seconden bij elkaar, maar met nog veertig kilometer te gaan, kwam alles weer samen. Vervolgens werd het peloton opgeschrikt door een valpartij met Adam Yates als belangrijkste slachtoffer.

De Brit van INEOS Grenadier kon echter snel terug op de fiets stappen en, na een bezoek aan de dokterswagen, weer aansluiten in het peloton. Het was niet de eerste val van de dag, want eerder waren ook Gino Mäder en Kaden Groves tegen de grond gegaan. Toen de rust was weergekeerd namen de sprintersploegen Deceuninck-Quick-Step, Lotto Soudal en BORA-hansgrohe het heft in handen in aanloop naar de laatste tussensprint op 16,3 kilometer van de aankomst.

EF probeert Jumbo-Visma te verrassen

EF Education-Nippo probeerde daar met Neilson Powless, vijfde in het klassement, Jumbo-Visma en Chris Harper (vierde) te verrassen in de strijd om de bonificaties, maar de Nederlandse ploeg was bij de les en sloeg de aanval af. Dekker kwam als eerste over de streep, vóór zijn ploegmaat Harper en Powless. Met die acht punten verzekerde de 23-jarige neoprof zich van de groene trui, terwijl zijn ploeggenoot zijn vierde plaats in het eindklassement veiligstelde.

Vervolgens was het de kilometers aftellen naar de eindsprint. INEOS Grenadiers leidde de meute naar de laatste drie kilometers, waarna de sprintersploegen de kop weer overnamen. Caleb Ewan werd goed gegangmaakt door zijn ploeg, waarna hij werd afgezet aan het achterwiel van eerst Pascal Ackermann en dan Sam Bennett. Op het juiste moment komt de Australiër uit het wiel van de Ier om vervolgens op snelheid te winnen. Cees Bol werd in de slotsprint vijfde.

Tadej Pogačar volgde op het palmares van de UAE Tour Adam Yates op. Ook werd hij de tweede Sloveense winnaar van de etappekoers na Primož Roglič in 2019. Voor de pas 22-jarige renner is het alweer zijn vijfde eindoverwinning in het rondewerk. Twee jaar geleden, in zijn eerste profjaar, won hij al de Volta ao Algarve en de Tour of California; vorig jaar schreef hij de Volta a Valenciana op zijn naam en trok hij in de Tour de France aan het langste eind.