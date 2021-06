Pogacar na eindzege in eigen land: “Ben bijna klaar voor de Tour”

Tadej Pogačar slaagde er vandaag in om de Ronde van Slovenië op zijn naam te schrijven. De renner van UAE-Emirates zag tijdens de slotrit zijn leiderstrui niet meer in gevaar komen, waardoor hij zijn naam mag laten bijschrijven op het palmares van de Sloveense rittenkoers. De titelverdediger reist met vertrouwen af richting de Tour, al moet hij erkennen dat hij er nog niet helemaal is.

Pogačar hecht veel waarde aan de eerste eindzege in eigen land. “Het was een prachtige week. Het doet mij deugd en trots dat ik hier kan zijn,” vertelt hij op de site van zijn ploeg UAE-Emirates. ” Mijn ploeggenoten hebben hier keihard voor gewerkt. We verdienen dit resultaat.”

Met nog een kleine twee weken te gaan, heeft Pogačar vertrouwen getankt richting de Tour. “Mijn benen voelen steeds beter en beter. Ik ben bijna klaar voor de Tour. Ik heb nog twee weken om mijzelf voor te bereiden voor mijn volgende grote doel dit seizoen.”