Bauhaus wint slotrit Ronde van Slovenië, Pogacar stelt eindzege veilig

De laatste rit in de Ronde van Slovenië is een kolfje naar de hand van Phil Bauhaus gebleken. In Novo Mesto was de Duitser van Bahrain Victorious de beste in de massasprint. Voor Tadej Pogačar was er tijdens de laatste etappe geen vuiltje meer aan de lucht. Het goudhaantje van UAE Emirates mag zich voor het eerst eindwinnaar noemen in de ronde van zijn thuisland.

Weinig obstakels meer in de vijfde en laatste etappe, van hoofdstad Ljubljana naar Novo mesto. Enkele heuveltjes en een verdwaalde gravelsector konden Pogacar niet meer nerveus maken. Daar zorgde de kopgroep ook niet voor. Torstein Traeen (Uno-X), Julen Irizar Laskurian (Euskatel-Euskadi), Viktor Potočki (Ljubljana Gusto Santic), Patrik Tybor (Dukla Banska Bystrica), Jeppe Pallesen (Team Coldquick), Pawel Bernas (HRE Mazowsze Serce) en Martin Lavrič (Sloveense selectie) probeerden het desondanks van ver.

Veel leverde het allemaal niet op. De voortvluchtigen werden keurig op tijd ingerekend, mede dankzij de werken van Bahrain Victorious. In de technische finale in de starten van Novo mesto werd deze ploeg beloond voor hun inspanningen. Heinrich Haussler leverde Phil Bauhaus perfect af, waarna de Duitser het alleen nog maar af hoefde te maken. Alex Edmondson (BikeExchange) nestelde zich nog tussen de twee in, maar uitzicht op de ritzege had hij niet.