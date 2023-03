Pogacar kon ’te sterke’ Van der Poel niet volgen: “Hij sprintte naar de top van de Poggio”

Tadej Pogacar gooide op de Poggio de knuppel in het hoenderhok, maar had geen antwoord op de versnelling van Mathieu van der Poel die daarna volgde. Uiteindelijk eindigde de Sloveen als vierde in Milaan-San Remo. “Ik heb nergens spijt van”, zei hij na afloop tegen Cycling Pro Net.

“Ik had één doel vandaag: aanvallen nadat Tim (Wellens, red.) doortrok”, ging Pogacar verder. “Tim deed heel goed werk vandaag. Ik moet hem heel erg bedanken voor het opzetten van deze aanval. Ik was niet sterk genoeg om solo te gaan. We waren met vier renners en toen viel Van der Poel aan. Ik kon niet volgen, hij was te sterk. Ik kwam dood over de streep”, aldus de tweevoudig Tourwinnaar, die van plan is om het de komende jaren weer te proberen. “Ik heb goede hoop voor de komende edities van deze wedstrijd.”

Nadat Pogacar aanviel, bleef hij op kop sleuren van het groepje dat was ontstaan: Van der Poel, Wout van Aert, Filippo Ganna en Pogacar zelf. “Dat was wat ik wilde doen, misschien probeer ik volgend jaar wat anders. Vorig jaar viel ik vier keer aan, nu slechts één keer. Ik was niet sterk genoeg om los te komen.” Pogacar, die zijn ploeg meermaals roemde, zag vervolgens Van der Poel demarreren. “Mathieu sprintte naar de top, terwijl ik al kapot zat van mijn eigen versnelling.”

“Hij sloeg heel snel een gat en in de afdaling was hij ook beter dan wij. Je kon zien dat hij uit de bochten echt sprintte. Met drie man konden wij niet hetzelfde doen als hij, dus hij won de wedstrijd.” Pogacar zal Van der Poel de komende weken nog wel vaker tegen komen, waaronder in de Ronde van Vlaanderen. Kan hij de Nederlander daar verslaan? “De beste heeft vandaag gewonnen en in de Ronde van Vlaanderen zal dat ook zo zijn.”

