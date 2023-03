Tim Merlier sprint naar winst in openingsrit Parijs-Nice, Olav Kooij vierde

De vermakelijke openingsrit van Parijs-Nice 2023 is gewonnen door Belgisch kampioen Tim Merlier. Na bijna 170 kilometer rond La Verrière was de kopman van Soudal Quick-Step de beste in een massasprint. In de finale probeerde Tadej Pogačar nog die sprint te voorkomen, maar Jonas Vingegaard neutraliseerde die aanval.

Na een vijftiental kilometer reed de vlucht van de dag werd. Het waren Paul Ourselin (TotalEnergies) en Jonas Gregaard (Uno-X) die namens hun wildcardploegen ten aanval trokken. Zij pakten al snel een voorsprong tussen de drie en vier minuten op het peloton, waar Tour de France-kemphanen Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar elkaar voor het eerst dit jaar troffen.

In het peloton waren het echter Lotto Dstny, Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck die achtervolgden. Die ploegen hoopten er een sprint van te maken in de lastige rit naar La Verrière, die toch bijna 1.500 hoogtemeters kende. In de laatste twintig kilometer lagen met de zeer steile Côte de Milon-la-Chapelle (500 meter aan 12%) en de Côte des Dix-Sept Tournants (1,3 km aan 5,7%) nog twee gevaarlijke heuveltjes.

Op 40 kilometer van de finish meldden Jumbo-Visma en UAE Emirates zich van voren in het peloton om hun kopmannen uit de problemen te houden. Dat zorgde ervoor dat Ourselin en Gregaard ruim 30 kilometer voor de finish werden ingerekend. Het werd in die fase erg nerveus op de smalle wegen rond Parijs.

Versnelling Powless en Pogačar

Op de steile Côte de Milon-la-Chapelle was het Neilson Powless die flink versnelde met Tadej Pogačar in zijn wiel. De Sloveen nam even over en zorgde mede daardoor voor een breuk in het peloton. Een groep van 27 seconden had zich losgemaakt, waaronder Jonas Vingegaard, Sam Bennett en Arnaud Démare.

Onder meer Simon Yates had de slag gemist, waardoor Jayco AlUla het gat dicht reed op een van de lange rechte wegen richting La Verrière. Vlak voor de aansluiting besloot Powless opnieuw aan te vallen. Hij pakte 20 seconden, maar de sprintersploegen hadden snel de controle weer in handen. Alexander Kristoff had pech; hij kreeg acht kilometer voor de finish een lekke band.

Zes bonificaties voor Pogačar

De Côte des Dix-Sept Tournants werd door UAE Emirates gebruikt om wat tempo te maken. Op de top waren 6, 4 en 2 bonificatieseconden te rapen. Pogačar won en pakte er zes. Vingegaard deed ook mee, maar werd vierde en greep naast de boni’s. Pierre Latour sprintte ook mee en draaide op de top mee met Pogačar en Vingegaard. Die laatste draaide niet mee, omdat Jumbo-Visma ook Olav Kooij mee had voor de sprint.

Pogačar zag in dat Vingegaard niet mee ging rijden en liet dus lopen. Latour spartelde nog even op kop, maar Soudal Quick-Step wist het gat te dichten in de laatste drie kilometer. Florian Sénéchal sloeg in de slotfase nog een gaatje, maar BORA-hansgrohe dichtte dat gaatje. Sam Bennett kon het echter niet afronden, want hij werd in de laatste rechte lijn nog gepasseerd door Tim Merlier.

De Belgische kampioen van Soudal Quick-Step rekende af met Bennett en Olav Kooij, die in extremis nog werd gepasseerd door Mads Pedersen. De vijfde plaats was voor Arnaud De Lie, die zich vanuit slechte positie nog naar voren wist te rijden.