Pogacar kent UAE-ploeggenoten voor Parijs-Nice, Yates en Almeida in Tirreno

Tadej Pogačar weet op welke ploeggenoten hij kan rekenen in Parijs-Nice. De Sloveen zal in de Franse rittenkoers voor het eerst dit seizoen de degens kruisen met Jonas Vingegaard, en krijgt onder meer Tim Wellens, Felix Großschartner en Matteo Trentin mee in steun.

Tadej Pogačar versus Jonas Vingegaard. Dat is het duel waar we deze Parijs-Nice waarschijnlijk naar zullen kijken, en vooral uitkijken. In het vroege voorjaar waren beide matadoren al uitstekend op dreef. Vingegaard was onklopbaar in O Gran Camiño, Pogačar was eveneens erg succesvol op Spaanse bodem met winst in de Jaén Paraiso Interior en de Ruta del Sol. In die laatste ronde won hij bovendien drie van de vijf etappes.

De Sloveen, die voor het eerst aan de start zal verschijnen van de ‘Koers naar de Zon’, kan rekenen op steun van man-in-vorm Wellens, Großschartner, Trentin, Mikkel Bjerg, Domen Novak en Rui Oliviera. In de wat vlakkere etappes kan Trentin met zijn rappe benen eventueel een gooi doen naar ritwinst, al zal de ploeg toch vooral bezig zijn met Pogačar en diens positie in het algemeen klassement.

“Ik kijk ernaar uit om Parijs-Nice te rijden. De start van het seizoen verliep goed voor mij persoonlijk, maar ook voor het team. Deze koers wordt een mooie uitdaging. We komen met een goede ploeg aan de start, dus ik denk dat we sterk voor de dag kunnen komen”, is Pogačar vol vertrouwen.

Yates al Almeida kopmannen in Tirreno-Adriatico

Pogačar mag dan aan de start staan van Parijs-Nice, dat wil niet zeggen dat UAE Emirates met een B-ploeg naar Tirreno-Adriatico trekt. Sterker, met Adam Yates en João Almeida als kopmannen voor het klassement is eindwinst een reëel doel. Yates won dit seizoen al de afsluitende bergrit in de UAE Tour, waar hij zelfs wereldkampioen Remco Evenepoel wist te lossen, terwijl Almeida als zesde eindigde in de Volta ao Algarve.

In de sprints rekent het team dan weer op Juan Sebastián Molano. De rappe Colombiaan kan verrassend snel uit de hoek komen. Dit liet hij nog zien in de voorbije UAE Tour. Molano won er de vierde etappe, in de sprint, voor kleppers als Olav Kooij, Dylan Groenewegen, Sam Bennett en Tim Merlier. George Bennett, Alessandro Covi, Davide Formolo en Brandon McNulty vervolledigen de selectie.