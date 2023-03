Tadej Pogacar kent UAE Emirates-ploeggenoten voor E3 Saxo Classic

UAE Emirates heeft zijn selectie voor de E3 Saxo Classic gedeeld met de buitenwereld. De succesvolle WorldTour-formatie gaat met Tadej Pogačar resoluut voor de overwinning. Voor de Sloveen is het zijn eerste kennismaking met de E3 Saxo Classic.

Voor Pogačar is de E3 Saxo Classic ook een belangrijke laatste test voor de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen was eigenlijk niet voorzien voor de ‘mini-Ronde van Vlaanderen’, maar besloot onlangs zijn programma om te gooien en de E3 Saxo Classic toe te voegen aan zijn wedstrijdkalender.

“Ik denk dat hij misschien nog iets meer ervaring wil opdoen met het parcours. De E3 is natuurlijk een mini-Ronde van Vlaanderen. Die ervaring is heel zinvol en waardevol voor de Ronde, een dikke week later. Het maakt hem beter voorbereid”, is Aart Vierhouten, de ex-ploegleider van Pogačar, van mening.

Wellens en Trentin als schaduwkopmannen?

Na een geweldige seizoensstart behoort Pogačar automatisch tot de grote favorieten voor komende vrijdag, al zal hij wel moeten afrekenen met onder meer Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De kopman van UAE Emirates zal normaal gesproken in de finale kunnen rekenen op steun van Tim Wellens en Matteo Trentin, die wellicht ook kunnen profiteren van de favorietenrol van Pogačar.

De selectie is verder aangevuld met Nederlander Sjoerd Bax, Mikkel Bjerg, Ryan Gibbons en Rui Oliveira.

