Aart Vierhouten: “Grootste fout is om Pogacar op kasseien niet als topfavoriet te zien”

Interview

Tadej Pogačar had zaterdag geen antwoord op de verschroeiende demarrage van Mathieu van der Poel in Milaan-San Remo. De Sloveense topfavoriet eindigde uiteindelijk als vierde. Hij richt nu zijn vizier op het Vlaamse voorjaar. En daar komt hij volgens zijn ex-ploegleider Aart Vierhouten alleen maar naartoe om te winnen. “Als Tadej zich vorig jaar aan het plan had gehouden, had hij de Ronde van Vlaanderen toen al gewonnen”, vertelt hij aan WielerFlits.

De cijfers van het Sloveense wonderkind zijn dit voorjaar indrukwekkend. Veertien koersdagen staan er op de teller, waarbinnen hij zes etappes, twee eindklassementen en een eendagkoers op zijn palmares schreef. Verandering van spijs doet eten. Pogačar had niet meer de druk om te moeten winnen in de UAE Tour, misschien wel de belangrijkste wedstrijd voor zijn ploeg UAE Emirates. In plaats daarvan vermorzelde hij de concurrentie in Spanje en Parijs-Nice, waarna Mathieu van der Poel hem afgelopen weekend dan toch een halt toeriep in Milaan-San Remo.

Hoogtestage werkt misschien wel averechts

Volgens Vierhouten zien we op dit moment de beste Pogačar ooit, ondanks dat hij nog niet in topvorm is én niet op hoogtestage is geweest. Dat terwijl Jonas Vingegaard dat wel heeft gedaan, die door de Sloveen in Parijs-Nice zoek gereden werd. “Ieder team heeft zijn eigen strategie en doel met betrekking tot hoogtestages”, legt Vierhouten uit. “Het hoofddoel is natuurlijk de Tour de France. Bij Jumbo-Visma geloven ze heel erg in de herhaling van hoogtestages. Dus niet op de volgende wedstrijd gericht, maar op de volgende hoogtestage en die keer op hoogte daarna.”

“Dat effect moet dan doordenderen de Tour in”, gaat de ex-ploegleider van Pogačar verder. “Bij UAE Emirates geloven ze meer in naar een doel toewerken, middels een hoogtestage. En niet in de opeenvolging van hoogtestages. Dat zijn verschillende interpretaties die je terugziet en waarover nagedacht is. Iedere renner is ook uniek in zijn metabolisme, in zijn systeem. Het idee van een hoogtestage is dat je hele hormoonstelsel en ook je rode bloedcellen een training krijgen. Dat je van minder zuurstof krijgen, geprikkeld wordt om meer rode bloedcellen aan te maken.”

Dat hele proces heeft tijd nodig, zegt Vierhouten, die meerdere boeken over trainingsoptimalisatie voor wielrenners schreef. “Voor de een slaat het aan en de ander heeft helemaal niets aan een hoogtestage, omdat het averechts op zijn prestatie werkt. En dan heb je ook nog een keer het effect dat de een beter reageert op 2000 meter hoogte dan op 2300 meter hoogte. Het is niet one size fits all. Daar zit de crux. Ik kan niet in het huishoudboekje van Jumbo-Visma kijken wie twee keer nodig heeft of aan één hoogtestage voldoende heeft. En daarmee het beste resultaat haalt.”

Vierhouten denkt dat ze bij UAE Emirates inmiddels weten wat het beste voor Pogačar werkt. En dat is misschien wel door hem zo min mogelijk op hoogte te sturen. “Tadej is een racedier”, merkt zijn ex-ploegleider op. “Een echt racepaard. Die wil graag. Je moet hem niet elke keer drie weken op een berg wegstoppen. Daar heeft hij helemaal geen zin in. Hij wil gewoon koersen. De passie voor het wielrennen zit zo diep in hem, dat wil hij ook laten zien. Koersen rijden, daar houdt hij van. Daarom is Tadej wielrenner geworden. Daarom spat het plezier van hem af in koers.”

Kasseien vreten voor de lol

Volgens Vierhouten is dat ook een van de redenen waarom Pogačar dit voorjaar zo wispelturig is in zijn wedstrijdprogramma. “Ik denk dat hij de tijd tussen koersen in wil overbruggen met andere wedstrijden, in plaats van trainingen. Dat kan ook. Je kunt verspreid over drie dagen drie heel harde trainingen afwerken. Of je kunt één training afwerken en een wedstrijd rijden”, doelt hij op het toevoegen van de E3 Saxo Classic. “Bovendien denk ik dat hij misschien nog iets meer ervaring wil opdoen met het parcours. De E3 is natuurlijk een mini-Ronde van Vlaanderen.”

Vorig jaar reed de Sloveen het Belgische kasseienmonument voor het eerst. “Dat was puur uit passie. Maar die vierde plek, smaakt natuurlijk naar veel meer. Vorig jaar was de afloop teleurstellend. Ik trok mijn stuur bijna uit mijn auto. Als hij zich aan het plan had gehouden, had hij toen al kunnen winnen. Toen we ’s avonds de koers terugkeken, zei Tadej zelf al: ‘Ik kom hier terug. Om te winnen.’ Dan kan ik me goed voorstellen dat hij de E3 erbij pakt. Die ervaring is heel zinvol en waardevol voor de Ronde, een dikke week later. Het maakt hem beter voorbereid.”

Uiteindelijk slaagde alleen een koelbloedige Van der Poel er in om Pogačar bij te houden in de Vlaamse Hoogmis. Alweer Van der Poel. De Nederlander kan nu zijn borst maar natmaken. “Tadej wilde vorig jaar simpelweg ervaren hoe het was, de Ronde van Vlaanderen. Proberen om te kijken wat het hem kon brengen. Met de wetenschap van toen, komt hij nu echt om te winnen. Vorig jaar was dat ook een doel, maar met een kleine terughoudendheid omdat hij ontzag had voor de Ronde. Voor de sfeer, de historie, de toeschouwers en alles wat daarbij voor hem komt kijken.”

Dat overkomt hem geen tweede keer, verzekert zijn ex-ploegleider. “De andere toppers moeten Tadej aanschouwen als een topfavoriet. Als ze dat niet doen, onderwaarderen ze hem. Dat is de grootste fout die ze kunnen maken. Mathieu hoeft enkel maar te denken aan de Paterberg van vorig jaar. Als hij terug voelt wat hij toen voelde, dan weet hij dat hij echt heel goed moet zijn. Pogačar heeft ook de snelste tijd ooit op de Oude Kwaremont gerealiseerd vorig jaar. Wat moet ik dan nog meer zeggen? Er is geen speld tussen te krijgen: Tadej gaat zijn stempel drukken.”