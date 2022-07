Pogacar kan Vingegaard niet lossen op Alpe d’Huez: “Heb gisteren stom gekoerst”

Video

Tadej Pogačar probeerde op Alpe d’Huez meerdere keren Jonas Vingegaard uit zijn wiel te rijden, maar de Sloveen kon de Deense geletruidrager niet lossen. Wel is de kopman van UAE Emirates geklommen naar de tweede plaats in het klassement. “Gisteren kraakte ik nog, dat was vandaag een ander verhaal”, zegt hij onder meer tegen WielerFlits.

“Ik was nog niet honderd procent hersteld vandaag”, blikt hij nog even terug op zijn lijdensweg in de bergrit naar de Col du Granon. Mentaal was hij daar wel van hersteld. “Ik had meer geloof in mijzelf en mijn demarrages. Het voelde goed, en ik ben blij met vandaag en mijn benen. Daarom kijk ik ook uit naar de komende dagen.”

Dat Pogačar nu moet aanvallen, is wel wat anders dan het verdedigen van een gele trui. “Het is niet helemaal nieuw voor mij. Toen ik jonger was, viel ik altijd aan in andere wedstrijden. Ook als klein kind reed ik achteraan en wilde ik steeds aanvallen. Ik vind dat leuk om te doen”, geeft de Sloveen aan.

Maar op Alpe d’Huez kraakte Vingegaard niet. De kopman van Jumbo-Visma zat strak op het wiel van Pogačar. “Hij rijdt indrukwekkend. Hij klimt heel goed en zijn ploeg is heel sterk. Maar de Tour is nog niet klaar, en we zullen blijven strijden tot het einde. Ik denk en hoop nog steeds dat ik de Tour kan winnen.”

In het flashinterview na de podiumceremonie blikte Pogačar ook nog even terug op gisteren. Hij is kritisch op zijn eigen manier van koersen. “Er waren te veel aanvallen en ik was stom daarna. Ik had het rustiger aan moeten doen op de Galibier (waar hij zelf ook aanviel, red.). Daar was ik heel goed, maar heb de prijs betaald op de Granon. Maar vandaag had ik mijn benen terug.”