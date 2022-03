Pogačar kampt met lichte verkoudheid: “Pas donderdag kon ik weer trainen”

Tadej Pogačar heeft de afgelopen dagen last gehad van een verkoudheid. In de persconferentie daags voor Milaan-San Remo zegt de Sloveense favoriet: “Na Tirreno-Adriatico heb ik veel last gehad en amper kunnen trainen.”

De afgelopen dagen gaat het weer de goede kant op met Pogačar, zo vertelt hij. “Mijn neus is nog wel wat verstopt, maar ik voel me klaar om te koersen. Donderdag en vrijdag heb ik weer goed kunnen trainen.”