Pogacar heeft de smaak te pakken: Sloveen rijdt daags na de Ronde over Roubaix-stroken

Tadej Pogačar is maandag, een dag na zijn indrukwekkende optreden in de Ronde van Vlaanderen, gespot in Noord-Frankrijk. De Sloveen besloot namelijk de kasseistroken uit de vijfde etappe van de aankomende Tour de France te verkennen.

De tweevoudige Tourwinnaar werd door een journalist van de VRT gespot in de omgeving van Arenberg. Niet om zich voor te bereiden op de aankomende editie van Parijs-Roubaix, maar wel om de kasseienrit in de komende Tour tot in detail te verkennen. De renners krijgen in de vijfde etappe, met finish in Arenberg, liefst elf kasseistroken voor de wielen geschoven.

Een cruciale rit voor de klassementsrenners en Pogačar wil niets aan het toeval overlaten. De renner van UAE Emirates ging maandag, aan de zijde van zijn Italiaanse ex-ploeggenoot Marco Marcato – tegenwoordig ploegleider bij UAE Emirates – het parcours verkennen. Een debuut in Parijs-Roubaix laat overigens nog even op zich wachten: Pogačar zal dit jaar niet aan de start verschijnen van de ‘Hel van het Noorden’. De volgende wedstrijd van de sportieve alleskunner is de Waalse Pijl, gevolgd door Luik-Bastenaken-Luik.

Pogačar maakte dit jaar voor het eerst kennis met de Vlaamse kasseiklassiekers en bleek een zeer snelle leerling. Na een tiende plek in Dwars door Vlaanderen maakte hij afgelopen zondag indruk in de Ronde van Vlaanderen. De 23-jarige renner voerde de forcing in de finale en alleen een sterke Mathieu van der Poel bleek in staat om hem te volgen. In een zenuwslopende finale moest Pogačar echter genoegen nemen met een vierde plaats, nadat hij zich liet ringeloren in de sprint om de overwinning.