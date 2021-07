Pogacar gaat met mooie voorsprong tweede rustdag in: “Ik kende geen problemen”

Tadej Pogačar werd vandaag bestookt door zijn directe concurrenten voor het geel, maar had ogenschijnlijk geen moeite om de aanvallen van Jonas Vingegaard, Richard Carapaz en Rigoberto Urán te pareren. “Het was een zware dag, maar ik had gelukkig ook een goede dag”, was de conclusie van Pogačar in de interviewtent.

De geletruidrager moest op de Col de Beixalis in de reactie op onder meer Carapaz en Vingegaard, maar gaf geen krimp. “Ik voelde me goed en kende onderweg geen problemen. Er was ook geen paniek, aangezien ik een goede dag had. Het was gewoon zaak om de andere renners te volgen. Het verliep allemaal goed.”

INEOS Grenadiers, de ploeg van Carapaz, besloot al vrij vroeg de koers hard te maken. “We waren als ploeg ook voorbereid op aanvallen, al begon INEOS al vrij vroeg met het rijden van een hoog tempo. Ik werd in de eerste uren goed bijgestaan door mijn ploegmaats en in de finale was er geen paniek.”

Pogačar kan morgen bijkomen van alle inspanningen op de tweede rustdag, maar vervolgens wachten er nog drie lastige etappes door de Pyreneeën. “Ik kijk echter wel uit naar de komende etappes. Vandaag was een van de warmste dagen van de Tour en ik voelde me goed. Dat is mooi.” De naaste belager van Pogačar, Urán, staat al op meer dan vijf minuten.