Pogacar gaat mee op hoogtestage voor de Tour: “Er is nog voldoende tijd”

Tadej Pogačar wacht na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik een revalidatieperiode van zo’n zes weken, maar trekt over goed drie weken al wel naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage met zijn ploeg UAE Emirates. Dat heeft sportief manager Joxean Fernández Matxin laten weten aan Het Laatste Nieuws.

De Sloveen heeft een uiterst succesvol voorjaar achter de rug, maar het grootste doel ligt nog in het verschiet: de Tour de France. Het herstel van een scafoïdfractuur duurt doorgaans zes weken, de Tour begint over goed tien weken. De vraag is dan ook: is Pogačar wel op tijd klaar voor die koers? Matxin is zeer optimistisch als het gaat over de Tourkansen van de kopman van UAE Emirates.

“Tadej neemt nu eerst drie weken rust. Normaal stonden een windtunneltest en de verkenning van een aantal etappes op het programma, maar die worden geschrapt. Als alles goed gaat, zal hij de ploeg wél vervoegen op hoogtestage.” De renners die in aanmerking komen voor de komende Ronde van Frankrijk, werken van half mei tot begin juni een hoogtestage af in de Sierra Nevada.

Het is nu nog onduidelijk of Pogačar de Ronde van Slovenië (14-18 juni) kan betwisten in aanloop naar de Tour, maar Matxin heeft er wel een goed oog in als het gaat over die laatste ronde (1-23 juli). “Daar is voldoende tijd voor, denken we”, aldus de Spanjaard.

Volgens de chirurg die Pogačar opereerde aan zijn polsbreuk is er reden tot optimisme. “Pogacar is een topatleet, met een ongelofelijke medische omkadering. Hij heeft de beste kaarten qua herstel. In het beste scenario zal hij op tijd klaar zijn voor de Tour. Het scafoïd is een speciaal beentje, dus we moeten de scan afwachten. Maar alle verwachting is toch dat het juist zou moeten lukken.”