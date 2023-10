maandag 9 oktober 2023 om 17:18

Pogacar en Philipsen: de twee zegekoningen van 2023, al is die laatste nog niet klaar

Met zijn zeventiende zege van het seizoen mag Jasper Philipsen zich (mede-)zegekoning van 2023 noemen. De Belg staat nu op gelijke hoogte met Tadej Pogacar, maar is – in tegenstelling tot de Sloveen – nog niet klaar. WielerFlits zet de overwinningen van beide kleppers op een rijtje.

Philipsen en Pogacar wisten dit wielerjaar liefst zeventien keer te winnen, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het lijstje van de Sloveen wel wat indrukwekkender oogt. De 25-jarige Sloveen van UAE Emirates won dit jaar – met de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Lombardije – liefst twee monumenten en zegevierde ook in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Ook was hij de beste in Parijs-Nice en won hij twee Tourritten.

In de Tour de France boekte Philipsen zijn grootste successen van het seizoen. De 25-jarige sprinter won maar liefst vier etappes in de voorbije editie van La Grande Boucle. In het voorjaar was de man van Alpecin-Deceuninck echter ook zeer succesvol, met winst in de Elfstedenronde Brugge, Classic Brugge-De Panne en de Scheldeprijs.

Van de zeventien overwinningen van Philipsen, werden er acht behaald op WorldTour-niveau. Pogacar was dit jaar dan weer goed voor tien zeges op het hoogste wielerniveau.

Onbetwiste zegekoning?

Philipsen kan zich de komende dagen overigens nog kronen tot de enige zegekoning van 2023. Zijn grote ‘concurrent’ Pogacar reed afgelopen zaterdag met de Ronde van Lombardije al zijn laatste wedstrijd van het seizoen, terwijl Philipsen nog zes etappes zal betwisten in de Ronde van Turkije. De rappe man krijgt wellicht nog enkele kansen op dagsucces, en kan eventueel nog een stukje wielergeschiedenis schrijven.