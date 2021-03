Pogacar en Formolo leiden UAE Emirates in Strade Bianche

De selectie van UAE Emirates voor Strade Bianche wordt aangevoerd door Tadej Pogačar en Davide Formolo. Voor de Sloveense Tour de France-winnaar is het zijn derde deelname aan de Toscaanse grindklassieker. Formolo stond pas een keer aan de start, maar haalde toen wel direct het podium.

Pogačar debuteerde in 2019 met een dertigste plaats aan Strade Bianche. Vorig jaar zomer was hij ook van de partij en werd hij dertiende, op meer dan tien minuten van winnaar Wout van Aert. Formolo wist afgelopen seizoen bij zijn debuut in Strade Bianche knap tweede te worden. Hij eindigde in de verzengende hitte op dertig seconden achterstand van Van Aert.

De kopmannen krijgen in de heuvels rondom Siena hulp van Valerio Conti, Vegard Stake Laengen, Marco Marcato, Jan Polanc en Aleksandr Riabushenko. Met de vorm van Pogačar zit het in ieder geval goed. Hij won vorige week een etappe en het eindklassement in de UAE Tour.

Selectie UAE Emirates voor Strade Bianche 2021 (6 maart)

Valerio Conti

Davide Formolo

Vegard Stake Laengen

Marco Marcato

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Aleksandr Riabushenko