Pogacar: “De nieuwe Eddy Merckx? Onmogelijk om net zoveel te winnen”

Tadej Pogačar is nog altijd maar 23 jaar oud, maar won in zijn carrière al twee keer de Tour de France en was ook reeds succesvol in wielermonumenten als Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. De Sloveen is een vaandeldrager van een nieuwe wielergeneratie en volgens Eddy Merckx kan hij uitgroeien tot zijn opvolger. Pogačar blijft echter realistisch in gesprek met TuttoBiciWeb.

Pogačar en Merckx waren eerder deze week aanwezig bij een event van schoenensponsor DMT en werden daar geïnterviewd. De inmiddels 76-jarige Merckx, die wordt gezien als de beste wielrenner aller tijden, stak de loftrompet over Pogačar. “Ik heb vaak gehoord dat de nieuwe Merckx is opgestaan, zonder dat die renners aan de voorwaarden voldeden. Maar met Tadej denk ik dat we er deze keer echt zijn. Hij is pas net 23 jaar en hij heeft al twee keer de Tour de France gewonnen. Dat is echt ongelooflijk.”

De regerende Tourwinnaar blijft echter bescheiden. “Ik heb al van veel mensen gehoord dat ik de nieuwe Merckx ben, maar het is simpelweg onmogelijk om net zoveel te winnen. Eerlijk, ik weet niet wat ik tegen hem moet zeggen. Ik ben zelfs een beetje nerveus, nu ik naast een dergelijke legende zit. Eddy heeft werkelijk alles gewonnen in zijn carrière. Het is voor mij al moeilijk om één keer Milaan-San Remo te winnen, laat staan zeven keer…”

Genieten

“Het is beter om niet te veel te denken aan de toekomst”, is de Sloveen van mening. “Ik wil nu vooral van het moment genieten en van mijn geweldige seizoen. Het kan best zijn dat ik in de toekomst enkele slechte jaren zal beleven, dat ik minder zal winnen. Het is dan ook verstandig om niet te denken aan records. Ik wil uiteraard nog meer wedstrijden winnen, maar ik weet ook hoe je met nederlagen moet omgaan.”

De renner van UAE Emirates heeft voor de komende jaren nog genoeg dromen om te verwezenlijken. “Ik eindigde dit jaar als derde op de Olympische Spelen, maar ik wil in de toekomst graag een gooi doen naar een gouden medaille. Ook wil ik op een dag wereldkampioen worden en de Giro d’Italia en Vuelta a España winnen”, aldus een ambitieuze Pogačar.