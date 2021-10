Eddy Merckx: “Vaak gehoord over ‘de nieuwe Merckx’, maar met Tadej Pogačar zijn we er”

Eddy Merckx heeft de loftrompet gestoken voor Tadej Pogačar. De 23-jarige Sloveen won zaterdag de Ronde van Lombardije, nadat hij eerder dit jaar ook al met succes zijn titel in de Tour de France verdedigde én Luik-Bastenaken-Luik op zijn palmares zette. “Hij heeft geen zwakke plekken”, vertelt Merckx in een interview met TuttoBici.

De Belg is intussen 76 jaar oud en geldt als de beste wielrenner aller tijden. Merckx doet zijn verhaal tijdens een event van schoenensponsor DMT. Opvallend: naast de levende legende zit de rijzende ster zelf. “Ik heb vaak gehoord dat de nieuwe Merckx is opgestaan, zonder dat die renners aan de voorwaarden voldeden”, stelt de ancien. “Maar met Tadej denk ik dat we er deze keer echt zijn. Hij is pas net 23 jaar en hij heeft al twee keer de Tour de France gewonnen. Dat is echt ongelooflijk.”

“Ik begreep al dat hij iets speciaals had toen hij in zijn eerste jaar als prof drie etappes in de Vuelta a España had gewonnen”, gaat Merckx verder. “De laatste daarvan was met een solo van 37 kilometer, met de volledige Movistar-ploeg op zijn hielen. En dit jaar in de Tour reed hij in de Le Grand Bornand-rit de concurrentie de vernieling in, hij reed ze op minuten achterstand. Hij heeft de mentaliteit en kwaliteit van een groot kampioen. Die hebben geen zwakke plekken.”

Vele zeges in Tour, Vuelta en Giro

Daarom denkt Merckx ook dat Pogačar kan uitgroeien tot de beste renner van zijn generatie en mogelijk zijn opvolger. “Tadej staat pas aan het begin van zijn carrière. Ik denk dat hij het in sommige koersen beter kan dan ik kon. Hij is 23 jaar en heeft al dertig profzeges geboekt, allemaal op grootse wijze. Op mijn 24ste had ik de Tour nog niet gewonnen, hij heeft er al twee te pakken. We zullen zeker nog vele jaren genieten van de grote kampioen die hij is; het zal deze sport goed doen.”

Wel waarschuwt de Belg de jongeling. “Ik kan hem alleen maar zeggen dat hij met beide benen op de grond moet blijven staan. Want elk jaar begint hij van nul af aan en elk jaar zal hij moeten bewijzen dat hij de sterkste is. Maar dat weet hij heel goed. Hij heeft een geweldig team om zich heen dat hem veel kan helpen en alles tot in de puntjes regelt. Tadej is een complete coureur. Als hij blijft doen wat hij doet, zal hij veel vaker de Tour, Vuelta a España en Giro d’Italia winnen.”

Merckx, De Kannibaal

Velen zien Merckx als de grootste renner ooit. Zijn erelijst is eindeloos imposant en ongeëvenaard. De Kannibaal – zoals zijn bijnaam luidt – won in zijn carrière vijf keer de Tour, vijf keer de Giro en één keer de Vuelta. In de grote rondes was hij goed voor in totaal 64 etappezeges, waarvan hij er 34 in de Tour boekte. Dat record werd afgelopen zomer geëvenaard door Mark Cavendish. Merckx werd ook nog drie keer wereldkampioen en won niet minder dan negentien (!) monumenten.