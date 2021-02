Pogačar: “Dat ik de slotklim van Jebel Hafeet goed ken, is wel een voordeel”

Tadej Pogačar is na de individuele tijdrit de nieuwe leider in de UAE Tour. In de bergetappe van dinsdag met aankomst op Jebel Hafeet, waar hij vorig jaar al eens wist te winnen, verdedigt hij een voorsprong van vijf seconden op João Almeida.

“Voor de start van de tijdrit was ik er niet echt mee bezig hoe goed Almeida het zou doen. Ik wist dat hij goed zou zijn, maar ik verwachtte niets. Ik wilde zelf zo goed mogelijk rijden en ik denk dat ik een goede rit heb afgewerkt”, vertelde Pogačar naderhand. “Vijf seconden is niet veel, maar het is tenminste een voorsprong. Ik ga nu verdedigen, Almeida moet aanvallen. Het is makkelijker om te controleren, maar we gaan het zien. Er komen nog vijf etappes aan en het kan nog alle kanten op. Morgen is er een zware aankomst bergop, ik hoop op goede benen.”

Terwijl Pogačar vorig jaar een etappe met aankomst op Jebel Hafeet won, reed Almeida nog nooit de klim in wedstrijdverband omhoog. “Dat ik de klim ken, is wel een voordeeltje. Maar als je bergop goed kracht kunt zetten, maakt het niet echt uit of je elke meter kent of niet. Uiteindelijk is degene die als eerste de top bereikt, de beste.”