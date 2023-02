Poels ondersteunt Bilbao in UAE Tour, Gaviria sprintkopman voor Movistar

Bahrain Victorious mikt in de UAE Tour op klassementsrenner Pello Bilbao. De klimmer uit Baskenland werd vorig jaar derde in de WorldTour-ronde en hoopt dit jaar weer mee te doen voor de top-3. Wout Poels moet hem daarbij ondersteunen. Phil Bauhaus is de sprinter van Bahrain Victorious, Fernando Gaviria is dat bij Movistar.

“Pello voert het team aan en hoopt weer op het podium te eindigen”, zegt ploegleider Neil Stephens van Bahrain Victorious over de ambities. “Hij krijgt steun van Wout Poels in de bergen. We hebben ook nog nieuwkomer Nikias Arndt, die de lead out gaat doen voor Phil Bauhaus, die een geweldige seizoenstart had en hier zijn kansen wil pakken.”

Hardrijders Matevz Govekar, Fran Miholjevic en Johan Price-Pejtersen maken de selectie compleet. “Zij zullen een geweldige steun zijn voor Bilbao. En met de ploegentijdrit van dit jaar, zijn de kwaliteiten van Fran en Johan van fundamenteel belang voor de strijd in het klassement”, voorspelt Stephens.

Movistar schuift dan weer Fernando Gaviria naar voren als sprintkopman. De Colombiaan won in januari al in de Vuelta a San Juan en mag zich nu meten in de WorldTour. In 2019 wist Gaviria al eens een rit te winnen in de UAE Tour; een jaar later belandde hij er in het ziekenhuis met een van de eerste bekende coronabesmettingen in het peloton.