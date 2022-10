Podiumplaats Lars van der Haar in Waterloo: “Nu naar huis en met vertrouwen naar Tábor”

Video

Voor Lars van der Haar zit de Amerikaanse trip erop. De Europees kampioen sloot zijn reis af met een derde plaats in de Wereldbeker van Waterloo. Geen Fayetteville voor hem, om zich zo beter voor te bereiden op de Wereldbeker van Tábor en om thuis te zijn bij zijn pasgeboren kind. “Nu thuis snel de jetlag verteren”, aldus Van der Haar.

In Waterloo wist Van der Haar dat er niets te doen was aan de uiteindelijke winnaar, Eli Iserbyt. “Ik wilde hier gewoon winnen, maar er was een iemand gigantisch goed. Ik werd daarna eigenlijk verrast door de aanval van Laurens Sweeck. Het was heel stom wat ik daar deed. Al denk ik niet dat ik hem kon bijhouden, maar dat maakte het wel extra moeilijk vandaag”, vertelt de Nederlander.

De strijd om de derde plaats besliste Van der Haar in zijn voordeel, voor Michael Vanthourenhout en ploegmaat Thibau Nys van Baloise Trek Lions. “Ik voelde wel dat ik nog wel goed mee kon, maar wist dat er nog maar een versnelling in zat. Ik wilde met de ploeg op het podium komen en probeerde Thibau naar voren te schuiven en hem de kans te geven. Ik vond het vooral belangrijk dat het een van onze ploeg was op die podiumplek.”

Dat Iserbyt boven de rest uitsteekt, komt niet als een verrassing voor Van der Haar. “Dat was vorig jaar ook zo. Daar maak ik me geen zorgen om”, zegt hij. “Nu ga ik lekker naar huis. Thuis snel de jetlag verteren, een goede week trainen en hopelijk ben ik in Tábor dat procentje beter. Ik ga daar heen met het idee dat ik wil winnen, maar in Tábor met extra focus. Ik ga er heen met vertrouwen, maar we weten ook wie de sterksten zijn op dit moment.”