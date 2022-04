Parijs-Roubaix: is Mathieu van der Poel opnieuw beslissend, nu het minder op techniek aankomt?

Podcast

Parijs-Roubaix is een koers die de harten van veel wielerfans sneller doet kloppen. In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast blikken de heren vooruit: wie zijn de favorieten, welke ploegen hebben de beste papieren en – niet geheel onbelangrijk – wat doet het weer zondag?

Maxim en Youri kunnen niet wachten tot het startschot dit weekend klinkt in Compiègne, maar voordat ze hun licht laten schijnen op misschien wel de mooiste koers van het jaar, gaan ze eerst nog even terug naar afgelopen week.

Want hoe zat het nou precies met de fotofinish in de Amstel Gold Race? En wat gebeurde er allemaal in de Brabantse Pijl? Daarnaast heeft Youri nog een scherpe analyse over de nieuwe generatie renners die bij INEOS Grenadiers aan de deur klopt. Reden te over om deze aflevering te luisteren!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed