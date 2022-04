Parijs-Roubaix Quiz: Speel mee en maak kans op een uniek wielershirt van Santini

Parijs-Roubaix is traditioneel een van de hoogtepunten op de wielerkalender. De ‘Hel van het Noorden’ kent een rijke geschiedenis en dus is de vraag: wat weet jij allemaal van Parijs-Roubaix? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 17 april 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we drie unieke Parijs-Roubaix wielershirts, beschikbaar gesteld door Santini.

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Wielertrui – Parijs Roubaix ‘Forger des Heroes’ Official

Het ontwerp van de Santini Forger des Heroes wielertrui met korte mouwen is geïnspireerd op de kleuren en patronen die in de loop van de wedstrijd gebruikt worden om de verschillende sectoren van het parcours en de moeilijkheidsgraad aan te duiden en de verschillende parcours die de renners zullen moeten afleggen. Gemaakt op basis van een klassieke snit en met bijzondere aandacht. De elastische stof aan de voor- en achterkant met ruw gesneden mouwen en de zijkanten in ademend mesh, maken het perfect om te rijden in de warmste dagen, terwijl de elastische band aan de onderkant van de jersey met siliconen grip ervoor zorgt dat je hem altijd in de perfecte positie kunt houden tijdens het trappen. Het shirt heeft een lange bedekte ritssluiting en is afgewerkt met reflecterende details voor maximale zichtbaarheid op de weg.



Parijs-Roubaix Quiz 2022 In welk jaar werd de eerste Parijs-Roubaix verreden? Twee Belgen staan bovenaan de lijst van renners met de meeste zeges in Parijs-Roubaix. Wie zijn dat? Wie was de laatste renner die in een seizoen de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix wist te winnen? Welke Nederlander heeft Parijs-Roubaix meer dan 1 keer gewonnen? Sinds welk jaar ligt de finish van Parijs-Roubaix op de Vélodrome André Pétrieux-wielerbaan? De start van Parijs-Roubaix ligt al even niet meer in Parijs, maar ongeveer 80 kilometer noordelijker. In welke stad? Pas in 2021 werd de eerste editie voor vrouwen verreden. Wie greep de overwinning in deze historische uitgave? Welke Nederlander wist nooit Parijs-Roubaix voor beloften te winnen? PS. De andere drie wonnen dus wél de U23-wedstrijd. Hieronder staan vier kasseistroken uit Parijs-Roubaix. Drie daarvan zijn een 5-sterrenstrook. De vraag is: welke hoort daar niet bij? Tot slot: de hoeveelste editie wordt dit jaar verreden van Parijs-Roubaix voor mannen? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.