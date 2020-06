Plumelec zegt nee tegen Frans kampioenschap in 2020 dinsdag 16 juni 2020 om 15:28

De Franse kampioenschappen zullen dit jaar toch niet plaatsvinden in Plumelec. De burgemeester plaatste eerder al vraagtekens bij een dergelijk evenement in zijn stad, maar nu heeft de gemeenteraad de knoop doorgehakt en besloten dat er definitief geen Frans kampioenschap komt in Plumelec.

Burgemeester Hamon vond het eerder al te voorbarig om een datum vast te stellen voor het Frans kampioenschap op de weg. “Tot nu toe zijn de zorgen en de prioriteiten bij het beheersen van de gezondheidscrisis. Voor veel bedrijven is hun toekomst onzeker en voor ouderen worden de maatregelen verder verlengd.” Hamon pleitte voor uitstel van het kampioenschap.

“Het is tot 1 september verboden om evenementen met meer dan vijfduizend toeschouwers te organiseren. Het Frans kampioenschap is een evenement met meer dan vijfduizend toeschouwers. De titelstrijd kan dus niet doorgaan in augustus, laat daar geen misverstand over bestaan.” De gemeenteraad heeft ook geen zin in een wielerevenement van 20-23 augustus.

Alternatief plan

De gemeenteraadsleden zien te veel economische en organisatorische bezwaren, terwijl men ook bang is voor een nieuwe uitbraak van het coronavirus. De Franse wielerbond weigert echter de handdoek te gooien en is al op zoek naar een alternatieve locatie voor de nationale kampioenschappen. De federatie wil in de regio Morbihan blijven.

“We zijn bezig met een alternatief plan om alsnog het wielerevenement te organiseren, van 20 tot en met 23 augustus”, zo klinkt het in een persbericht. De Franse wielerbond verwacht komend weekend duidelijkheid te krijgen. Warren Barguil is de titelverdediger bij de mannen, nadat hij vorig jaar te sterk bleek voor Julien Simon en Damien Touzé.