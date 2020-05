Burgemeester Plumelec ziet Frans kampioenschap niet zitten donderdag 28 mei 2020 om 17:59

De Franse kampioenschappen vinden normaal gesproken plaats van 20-23 augustus in Plumelec, maar burgemeester Stéphane Hamon heeft geen zin om tegen die tijd een wielerfeestje te organiseren. “Ik wil niet een nieuwe uitbraak van het coronavirus op mijn geweten hebben”, zo vertelt hij aan Franstalige media.

Hamon vond het eerder al te voorbarig om een datum vast te stellen voor het Frans kampioenschap op de weg. “Tot nu toe zijn de zorgen en de prioriteiten bij het beheersen van de gezondheidscrisis. Voor veel bedrijven is hun toekomst onzeker en voor ouderen worden de maatregelen verder verlengd.” Hamon pleitte voor uitstel van het kampioenschap.

De Fransman klinkt ruim één maand later een stuk dwingender. “Het is tot 1 september verboden om evenementen met meer dan vijfduizend toeschouwers te organiseren. Het Frans kampioenschap is een evenement met meer dan vijfduizend toeschouwers. De titelstrijd kan dus niet doorgaan in augustus, laat daar geen misverstand over bestaan.”

“Ik geloof niet in een kampioenschap achter gesloten deuren”

“We moeten nu gewoon verstandig zijn: de Franse kampioenschappen gaan niet door.” Hamon gelooft niet in een Frans kampioenschap achter gesloten deuren. “Ik zeg het nog een keer: ik ga geen nationaal kampioenschap organiseren zonder strikte veiligheidsmaatregelen- en garanties. De gemeenteraad denkt er ook zo over.”

De burgemeester is bang voor een nieuwe uitbraak van het coronavirus in het noordwesten van Frankrijk, aangezien de overige Franse wielerkoersen in augustus – denk aan de Tour de l’Ain, de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en het Critérium du Dauphiné – plaatsvinden in het oosten en zuiden van Frankrijk. Dit betekent dat renners flink moeten reizen om in Plumelec te komen.

Marc Madiot: “Er kan nog veel gebeuren”

Hamon is duidelijk tegenover de Franse pers, al is er nog geen definitieve beslissing genomen over het Frans kampioenschap. Marc Madiot hoopt als teammanager en bestuursvoorzitter op een gunstige afloop. “Er is nog veel onzeker, zo is de wielerkalender nog niet definitief. We moeten nu pragmatisch zijn. Er kan nog veel gebeuren in de komende maanden, zowel positief als negatief.”